У дитячому будинку на Львівщині вихованців зачиняли в ізоляторі та тримали їх там по кілька днів

За справу взявся омбудсмен

В одному з дитячих притулків на Львівщині виявили кричущі випадки порушення прав вихованців. Зокрема, дітей на кілька днів закривали в ізоляторі в якості "покарання".

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець. За його словами, тиждень тому моніторингова група за участю Служби у справах дітей Львівської ОВА відвідала вищезгадану установу.

За даними омбудсмена, вихованців дитячого будинку регулярно поміщали в ізолятор в якості "покарання". Таким чином місцева адміністрація нібито "присікала" спроби дітей симулювати хвороби, щоб не ходити до школи.

"Відомо про факт перебування там дітей протягом 5 днів. Адміністрація закладу пояснила це тим, що діти симулюють хворобу, аби не йти до школи. Однак без цілодобового нагляду неповнолітніх залишати там за зачиненими дверима неприпустимо", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що до дитячого будинку на Львівщині дітей зі статусом ВПО було переміщено із Запорізької області. Лубенець підкреслив, що багато дітей перебувають у притулку понад встановлений термін у 90 днів, а деякі з вихованців уже понад 2 роки живуть у закладі.

При цьому ні Львівська, ні Запорізька ОВА не цікавилися долями дітей та "не демонстрували жодної зацікавленості у координації своїх дій на їхню користь".

Також омбудсмен розповів про те, що під час перевірки було встановлено, що лікарі притулку здійснюють медичну практику без ліцензії. Це є грубим порушенням чинного законодавства.

Окрім цього, вихованців дитячого будинку неохоче відправляли до патронатних сімей, а адміністрація намагалася їх розподілити по інших "профільних" установах.

"Реформа деінституціалізації ігнорується: лише 4 дитини з 44-х, які покинули притулок у 2023 році, потрапили до патронатних сімей. Інші ж діти направлені до інституційних закладів, а не до сімей", — резюмував Лубинець.

Звіт про виявлені порушення вже надіслали до відповідних державних органів. Крім цього, Львівській та Запорізькій ОВА необхідно у місячний термін усунути виявлені порушення.

Нагадаємо, в одному з дитячих будинків-інтернатів у Закарпатській області виявили випадки порушення прав вихованців. Зокрема , йдеться про трудову експлуатацію, побиття та здирництво власних коштів.

За даними омбудсмена, вихованців закладу використовували як безкоштовну "робочу силу" для збирання яблук у приватному саду одного із підприємств. Під час огляду документів знайдено договір між директорами будинку-інтернату та підприємства із взаємодопомоги у збиранні врожаю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що директори ребцентру на Львівщині підозрюють у знущаннях з дітей. Як виявилося, вихованці цього закладу масово почали скаржитися на директора, який чинив над ними психологічне та фізичне насильство. Дітей залякували, обзивали та публічно принижували. Їм говорили про те, що "вони нікому не потрібні" і мають "проблеми з головою".