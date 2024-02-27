Мессі – чарівник! Ліонель допоміг своєму воротареві відбити пенальті (відео)

"Інопланетянин" робить на полі неймовірні речі

8-разовий володар "Золотого м’яча" Ліонель Мессі знову продемонстрував свою "магію" на полі. Цього разу чемпіон світу з футболу показав свою майстерність у матчі МЛС "Лос-Анджелес Гелаксі" — "Інтер Маямі".

У мережі сплив цікавий момент у грі. Мессі показав своєму воротареві, куди битиме суперник із пенальті, передає "Телеграф".

На 13-й хвилині зустрічі півзахисник "Лос-Анджелес Гелаксі" Рікі Путч не реалізував 11-метровий удар — кіпер "Інтера" Мяамі Дрейк Каллендер зробив сейв. За кілька секунд до удару Путча Мессі показав своєму голкіперу, куди стрибати. Додамо, що Ліонель та Рікі разом грали у "Барселоні" і аргентинець міг запам’ятати, як б’є пенальті іспанець.

Додамо, що матч завершився з рахунком 1:1. Мессі в компенсований час урятував свою команду від поразки.

Цього сезону 36-річний Мессі забив гол і віддав один результативний пас у 2 матчах за Інтер "Маямі". Команда аргентинця із 4 очками лідирує у Східній конференції МЛС.

Раніше повідомлялося, що товариський матч "Інтера" Маямі зі збірною зірок чемпіонату Гонконгу призвів до гучного скандалу. Нагадаємо, команда Мессі нещодавно зустрілася з командою Кріштіану Роналду "Аль-Насром". На жаль, легенди футболу не перетнулися на полі.