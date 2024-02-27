Месси - волшебник! Лионель помог своему вратарю отбить пенальти (видео)

"Инопланетянин" делает на поле необъяснимые вещи

8-кратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси вновь продемонстрировал свою "магию" на поле. На этот раз чемпион мира по футболу показал свое мастерство в матче МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" — "Интер Майами".

В сети всплыл интересный момент в игре. Месси показал своему вратарю, куда будет бить соперник с пенальти, передает "Телеграф".

На 13-й минуте встречи полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Рики Путч не реализовал 11-метровый удар — кипер "Интера" Майами Дрейк Каллендер сделал сейв. Примечательно, что за несколько секунд до удара Путча Месси показал своему голкиперу, куда прыгать. Добавим, что Лионель и Рики вместе играли в "Барселоне" и аргентинец мог запомнить, как бьет пенальти испанец.

Добавим, что матч завершился со счетом 1:1. Месси в компенсированное время спас свою команду от поражения.

В текущем сезоне 36-летний Месси забил гол и отдал один результативный пас в 2 матчах за Интер "Майами". Команда аргентинца с 4 очками лидирует в Восточной конференции МЛС.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч "Интера" Майами со сборной звезд чемпионата Гонконга привел к громкому скандалу. Напомним, команда Месси недавно встретилась с командой Криштиану Роналду "Аль-Насром". К сожалению, легенды футбола не пересеклись на поле.