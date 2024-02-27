Український футболіст, який не пройшов у "Динамо", невдало з’їздив до Білорусі

"Вітебськ" відмовився від послуг нашого форварда

Український нападник Максим Дегтярьов залишив розташування білоруського "Вітебська". Гравець провів лише два матчі у складі команди на міжсезонних зборах, перебуваючи на перегляді.

При цьому в спарингах форвард не зумів відзначитися жодною результативною дією. Можна припустити, що саме через відсутність голів та гольових передач гравець залишився без контракту. Про те, що футболіст покинув "Вітебськ", повідомляє офіційний сайт клубу.

Останніми командами Максима Дегтярьова були казахські "Тараз" та "Атирау". З початку повномасштабного вторгнення РФ до України Дегтярьов не грав за українські команди.

До 2022-го року форвард грав за "Сталь" (Алчевськ), "Металург" (Донецьк), "Авангард" (Краматорськ), "Полтаву", "Олімпік" (Донецьк) та чернігівську "Десну". Влітку 2018 року проходив перегляд у київському "Динамо", але зрештою перейшов до "Олімпіка", де з 8 голами став найкращим бомбардиром команди в сезоні.

Раніше з’явилася інформація, що українець Артур Мурза у Туреччині тренується у складі підмосковських "Хімок" і навіть має російський паспорт.