Футболіст збірної України перейшов у московський "Спартак"

Футболіст, схоже, продовжить кар’єру у Росії

Колишній воротар збірної України U-21 Мирослав Зновенко перейшов у російський клуб "Спартак-2" із Москви. Нещодавно український футболіст "Шахтаря" втік у РФ.

Про перехід голкіпера повідомляє Transfermarkt, хоча офіційної інформації з цього приводу не було. Водночас 21-річний українець уже зіграв за "Спартак-2" у товариському матчі проти "Єнісея" на "Кинопоиск FNL Camp", повідомляє пресслужба москвичів.

Зновенко – уродженець Луганська. У 2014 році футболіст перебрався з академії "Зорі" до академії "Металіста", пізніше – до академії "Дніпра". У 2019 році Мирослав перейшов у "Дніпро-1", після чого грав в оренді за "Нікополь" та "Металіст". У липні 2023 року воротар став вільним агентом. Додамо, що на рахунку Зновенка 5 матчів за молодіжні збірні України – 1 поєдинок за U-21 та 4 – за U-18.

Зазначимо, "Спартак-2" є фарм-клубом московського "Спартака". Фарм-клуби часто використовуються для обкатки молодих гравців та для отримання ігрової практики спортсменами.

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо розкритикував гру Артема Довбика у "Жироні". До речі, український нападник три місяці поспіль отримує нагороду "Найкращий гравець місяця" в іспанському клубі.