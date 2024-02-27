Укр

Украинский футболист, не прошедший в "Динамо", неудачно съездил в Беларусь

Автор
Кирилл Стадниченко Кирилл Стадниченко
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Автор
Максим Дегтярев
Максим Дегтярев. Фото ФК Десна

"Витебск" отказался от услуг украинского игрока

Украинский нападающий Максим Дегтярев покинул расположение белорусского "Витебска". Игрок провел только два матча в составе команды на межсезонных сборах, будучи на просмотре.

При этом, в спаррингах форвард не сумел отличиться ни одним результативным действием. Можно предположить, что именно из-за отсутствия голов и голевых передач игрок остался игрок остался без контракта. О том, что футболист покинул "Витебск" сообщает официальный сайт клуба.

Последними клубами Максима Дегтярева были казахские "Тараз" и "Атырау". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Дегтярев не играл за украинские команды.

До 2022-го года форвард играл за "Сталь" (Алчевск), "Металлург" (Донецк), "Авангард" (Краматорск), "Полтаву", "Олимпик" (Донецк) и черниговскую "Десну". Летом 2018 года проходил просмотр в киевском "Динамо", но в итоге перешёл в "Олимпик", где с 8 голами стал лучшим бомбардиром команды в сезоне

Ранее появилась информацию, что украинец Артур Мурза в Турции тренируется в составе подмосковских "Химок" и даже имеет российский паспорт.

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