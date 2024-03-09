"Ми їм покажемо": Валуєв пригрозив МОК

Колишній спортсмен перебуває при владі в РФ

Депутат Держдуми РФ та ексчемпіон світу з боксу Микола Валуєв заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) боїться російських спортсменів. До речі, МОК допустив російських атлетів на Олімпіаду в Парижі, щоправда, із деякими обмеженнями.

Відповідний коментар Валуєва наводить sport24.ru. Колишній боксер заявив, що росіяни після повернення у спорт всім покажуть свій рівень. Крім того, Микола похвалився внутрішніми змаганнями у РФ, де нещодавно ледь не загинули юні лижниці.

"Що стало з олімпійським рухом? Нас всіляко змушують не їхати й не дивитися Олімпіаду. Вони не хочуть бачити, як російські спортсмени підіймають прапор після перемоги. Неймовірно прикро за такий розвиток МОК.

Страх перед нашими спортсменами у них дуже високий. І ми покажемо, на що ми здатні, коли повернемось. А поки що у нас є дуже конкурентні та хороші змагання”, — сказав Валуєв.

Нагадаємо, МОК усунув Олімпійський комітет Росії (ОКР) за порушення територіальної цілісності України. До речі, РФ хотіла зробити президента МОК Томаса Баха "ручним", але зазнала невдачі.