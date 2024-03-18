Путін відповів на пропозицію Макрона про олімпійське перемир’я

У Кремлі знову говорять про мир, щоправда, на їхніх умовах

Президент РФ Володимир Путін прокоментував потенційну пропозицію Франції щодо перемир’я в Україні під час проведення Олімпіади-2024 у Парижі. Напередодні президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю українським медіа зазначив, що звернеться до Росії з відповідним проханням.

Відповідну заяву глави Кремля наводить Р-Спорт. Путін додав, що не знав про такі плани Макрона.

"Я не знаю про цю заяву президента Франції. Ми готові розглянути будь-які питання, але завжди, за будь-якої ситуації виходитимемо з інтересів Російської Федерації", — заявив Путін.

Знаєте, я весь час говорив, ще раз повторюю, що ми за мирні переговори, але тільки не тому, що у противника патрони закінчуються, а за, якщо вони дійсно по-серйозному, у довгостроковій перспективі хочуть вибудувати мирні добросусідські відносини між двома державами, а не взяти паузу для переозброєння на півтора-два роки", — цитує президента РФ kommersant.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив росіян на Ігри в Парижі у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. Проте у РФ не поспішають відправляти атлетів до Франції, адже вони можуть порушити російське законодавство.