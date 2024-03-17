Макрон попросить РФ про олімпійське перемир’я: у Захарової почалася істерика

У РФ агресивно відреагували на потенційний режим тиші під час Олімпіади

Франція запропонує РФ режим припинення вогню в Україні на час проведення Олімпійських ігор-2024 у Парижі. До речі, російські атлети зможуть взяти участь на Іграх, щоправда, у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями.

Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю українським медіа. Він зазначив, що Франція звернеться до РФ із відповідним проханням.

"Ми про це попросимо", — сказав Макрон

У Росії вже відреагували на слова президента Франції. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова почала істерити через постачання зброї із Франції в Україну.

"Виходжу з контрпропозицією до Макрона: припинити постачання озброєнь, з яких вбивають мирних, а також припинити спонсорувати тероризм. Друга пропозиція до Макрона: висунути аналогічну пропозицію до сторін близькосхідного конфлікту. Від слова Франції, напевно, там багато залежить", — заявила Захарова.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) обіцяє ретельно перевірити кожного росіянина, який кваліфікується на Ігри. До речі, у РФ вважають, що росіяни, які поїдуть на Ігри, порушать російські закони.