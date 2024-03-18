Путин ответил на предложение Макрона об олимпийском перемирии

В Кремле вновь говорят о мире, правда, на их условиях

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал потенциальное предложение Франции о перемирии в Украине во время проведения Олимпиады-2024 в Париже. Накануе президент Франции Эммануэль Макрон в интервью украинским медиа отметил, что обратится к России с соответствующей просьбой.

Соответствующее заявление главы Кремля приводит Р-Спорт. Путин добавил, что не знал о таких планах Макрона.

"Я не знаю об этом заявлении президента Франции. Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации", – заявил Путин.

"Знаете, я все время говорил, еще раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются, а за, если они действительно по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года", — цитирует президента РФ kommersant.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры в Париже в нейтральном статусе и с другими ограничениями. Тем не менее в РФ не спешат отправлять атлетов во Францию, ведь те могут нарушить российское законодательство.