Відомий футболіст впав у конвульсіях під час гри на очах вагітної дружини (відео)

Матч було припинено на деякий час

Гра 11-го туру чемпіонату Аргентини з футболу серед команд Прімери була затьмарена нападом одного з футболістів. Матч було припинено, а потім і зовсім скасовано.

Під час матчу між "Естудіантесом" та "Бока Хуніорс" у гравця "Естудіантеса" Хав’єра Альтамірано стався судомний напад. Футболіст упав на поле, почав битися у конвульсіях і його швидко забрала швидка допомога, повідомляє The Sun.

За даними видання, менеджер Альтамірано Едуардо Домінгес висловився з приводу інциденту і розповів, що вагітна дружина півзахисника спостерігала за тим, що відбувається з жахом. "Є бігато речей набагато більш важливих ніж футбольний матч. Життя важливіше будь-якої ситуації. Я увійшов до роздягальні, а гравці плакали… Вагітна дружина Альтамірано була на трибуні, зараз вона з ним".

Як тільки гравець упав на траву, його відразу ж утримував Енцо Перес, доки не втрутилися лікарі, і його негайно відвезли до Медичного інституту Платенсі у Ла-Платі. За інформацією джерела, у кареті швидкої допомоги у гравця стався ще один судомний напад і стан футболіста вдалося стабілізувати лише після того, як його помістили до медичної палати.

Прийшовши до тями, гравець зміг пройти комп’ютерну томографію, яка показала позитивні результати. За словами лікаря Хуго Монтенегро, Хав’єру Альтамірано доведеться провести ніч під наглядом для подальших аналізів, щоб визначити причину його нападу і те, як він має продовжувати своє життя поза професійною діяльністю.

Раніше повідомлялося, що в Алжирі під час матчу помер футболіст.