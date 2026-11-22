До старовинного особняка можна потрапити з екскурсією

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Львівська вілла "Ломниця" – одна з найзагадковіших приватних вілл міста, побудована на початку ХХ століття серед зелених схилів історичної Вульки. Унікальну будівлю, розташовану на вулиці Академіка Сахарова, 62-А, виставлено на продаж за 1,3 мільйона доларів.

За цю суму покупцеві пропонували історичну будівлю площею близько 407 квадратних метрів і понад 30 соток землі неподалік від Стрийського парку. Про це повідомляє Vidkopav.

Віллу запропонували на продаж разом із земельною ділянкою Джерело: t.me/vidkopav

Вілла стоїть в історичній місцевості Вулька, яка колись вважалася престижною заміською частиною Львова. Наразі потрапити до "Ломниці" може кожен охочий: проводять екскурсії будинком.

Звідки в житлового будинку вигляд замку

Віллу збудували у 1910–1911 роках за участю архітектора Кароля Турковського. У її архітектурі поєднуються романтичний історизм і неоготика. Червона цегла, кругла вежа із загостреним дахом і вікна різної форми надають житловому будинку схожості із замком. На фасаді досі видно напис "Willa Łomnica", який з’явився на початку XX століття.

Вигляд "Ломниці" зафіксували на знімку 1930 року Джерело: t.me/vidkopav

Пізніше будинок перейшов до родини архітектора Станіслава Ревуцького. За спогадами його правнучки, віллу облаштували так, щоб кожен із трьох синів мав власне житло. Від колишніх інтер’єрів збереглися дерев’яні двері, паркет і деталі первісного оздоблення.

Дерев’яні двері збереглися з часів колишніх інтер’єрів вілли Джерело: t.me/vidkopav

Чому вілла потребує реставрації

З приходом радянської влади віллу поділили на окремі квартири. З часом будівля занепадала, а складна структура власності заважала її відновленню. У 2018 році "Ломниця" отримала статус пам’ятки архітектури місцевого значення.

"Ломниця" отримала охоронний статус у 2018 році Джерело: t.me/vidkopav

Згодом до збереження вілли долучилася ініціатива "Спадщина.UA", яка допомогла привернути увагу до будівлі. На майбутнього власника чекає дорога реставрація з урахуванням охоронного статусу будинку. Серед деталей, які пережили десятиліття занепаду, – старовинні сходи з дерев’яними поручнями.

Старовинні сходи пережили десятиліття занепаду вілли Джерело: t.me/vidkopav

Як відбуваються екскурсії "Ломницею"

Маршрут охоплює весь будинок – від підвалів до горища. Дорогою гостям розповідають, хто жив на Вульці та як змінювалася сама вілла. У кімнатах можна роздивитися збережені деталі зблизька: наприклад, напівкругле вікно над заскленими дверима та паркет, викладений ялинкою.

У кімнатах "Ломниці" зберігся старовинний паркет Джерело: instagram.com/willa.lomnica

Старий знімок допомагає уявити, який вигляд вілла мала раніше Джерело: instagram.com/willa.lomnica

"Наприкінці ми збираємося під каліфорнійським платаном, якому понад сто років, і куштуємо випічку за рецептами тієї епохи та місцеве вино з малини й червоної смородини від "Галицька Сорока"", – розповідають організатори екскурсій.

У "Ломниці" влаштовують вечірні гастроекскурсії Джерело: instagram.com/willa.lomnica

На фасаді вілли зберігся напис "Willa Łomnica" початку XX століття Джерело: instagram.com/willa.lomnica

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