Известный футболист упал в конвульсиях во время игры на глазах беременной жены (видео)

Матч был приостановлен на некоторое время

Игра 11-го тура чемпионата Аргентины по футболу среди команд Примеры была омрачена приступом одного из футболистов. Матч был приостановлен, а затем и вовсе отменен.

Во время матча между "Эстудиантесом" и "Бока Хуниорс" у игрока "Эстудиантеса" Хавьера Альтамирано случился судорожный приступ. Футболист упал на поле, начал биться в конвульсиях и его быстро забрала скорая помощь, сообщает The Sun.

По данным издания, менеджер Альтамирано Эдуардо Домингес высказался по поводу инцидента и рассказал, что беременная жена полузащитника наблюдала за происходящим с ужасом.Домингес сказал: "Есть много вещей более важных, чем футбольный матч. "Жизнь важнее любой ситуации.Было очень сложно продолжать, я вошел в раздевалку, а игроки плакали… Беременная жена Альтамирано была на трибуне, сейчас она с ним".

Как только игрок упал на траву, его сразу же удерживал Энцо Перес, пока не вмешались врачи, и его немедленно отвезли в Медицинский институт Платенсе в Ла-Плате. По информации источника, в карете скорой помощи у игрока случился еще один судорожный приступ и состояние футболиста удалось стабилизировать лишь после того, как его поместили в медицинскую палату.

Придя в сознание, игрок смог пройти компьютерную томографию, которая показала положительные результаты. По словам врача Хуго Монтенегро, Хавьеру Альтамирано придется провести ночь под наблюдением для дальнейших анализов, чтобы определить причину его приступа и то, как он должен продолжать свою жизнь вне профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Алжире во время матча умер футболист.