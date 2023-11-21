Біатлон: розклад та результати Кубка світу

Завершиться біатлонний сезон у Канаді

У суботу, 25 листопада, одиночною змішаною естафетою в Естерсунді (Швеція) розпочався новий біатлонний сезон. Збірна рф відсторонена від змагань через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.

Календар та розклад перегонів доступні на офіційному сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Додамо, що в Україні всі перегони Кубка світу можна подивитися на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Супільне Черкаси" тощо).

Розклад та результати етапів Кубка світу з біатлону сезону 2023/24, а також ЧС-2024 (оновлюється)

Сьомий етап. Холменколлен, Норвегія

1 березня

Індивідуальні перегони, жінки — 13:30

Індивідуальні перегони, чоловіки — 16:30

2 березня

Мас-старти, жінки — 14:20

Мас-старти, чоловіки — 16:20

3 березня

Сінгл-мікст — 13:45

Змішана естафета — 15:45

Шостий етап. Антхольц (Антерсельва), Італія

18 січня

Коротка індивідуальна гонка, чоловіки — 1. Йоханнес-Тінґнес Бьо (Норвегія) (0+0+0+0) 37:28,0, 2. Тар'єй Бьо (Норвегія) (0+1+0+1) +1:36,1, 3. Йоханнес Кюн (Німеччина) (0+0+0+2) +1:44,0, … 9. Артем Прима (Україна) (0+0+1+0) +2:38,8, 57. Артем Тищенко (Україна) (0+1+0+3) +5:56,6, 77. Денис Насико (Україна) (3+1+1+1) +7:25,9 80. Тарас Лесюк (Україна) (0+2+2+2) +7:31,8, 81. Дмитро Грущак (Україна) (0+2+2+1) +7:51,3 — повні результати дивіться тут.

19 січня

Коротка індивідуальна гонка, жінки — 1. Лєна Хеккі Гросс (Швейцарія) (0+0+0+0), 2. Жулія Сімон (Франція) (0+1+0+1) +20.2, 3. Лу Жанмонно (Франція) (0+0+1+0) +31.4, … 13. Анастасія Меркушина (Україна) (0+0+1+0) +2.00.0, 17. Юлія Джима (Україна) (0+0+1+1) +2.24.3, 18. Ірина Петренко (Україна) (1+0+0+1) +2.36.9, 32. Христина Дмитренко (Україна) (0+1+0+2) +3.36.5, 76. Анна Кривонос (Україна) (3+2+0+1) +7.06.9 — повні результати дивіться тут.

20 січня

Сінгл-мікст — 1. Німеччина (0+1), 2. Норвегія (0+8)+11.2, 3. Австрія (0+4)+28.3, … 10. Україна (0+6) +1.09.9 — повні результати дивіться тут.

Змішана естафета — 1. Норвегія (0+8), 2. Італія (0+5) +22.3, 3. Швеція (0+9) +1.07.8, … 9. Україна (0+12) +3.19.7 — повні результати дивіться тут.

21 січня

Мас-старт, чоловіки — 1. Ветле-Шостад Крістіансен (Норвегія) (0+1+0+0), 2. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (0+0+1+1) +10.7, 3. Вебйорн Сьорум (Норвегія) (0+0+0+1) +14.0, … 30. Артем Прима (Україна) (2+3+2+1) +5.33,4 — повні результати дивіться тут.

Мас-старт, жінки — 1. Жюлья Сімон (Франція) (0+0+1+0) 34:42,5, 2. Лу Жанмонно (Франція) (0+0+0+0) +8,9, 3. Лена Хеккі Гросс (Швейцарія) (0+0+1+0) +20,7, … 13. Юлія Джима (Україна) (0+0+1+0) +1:19,6, 15. Анастасія Меркушина (Україна) (0+0+0+1) +1:33,4, 23. Ірина Петренко (Україна) (0+0+2+0) +3:02,4 — повні результати дивіться тут.

П'ятий етап. Рупольдінг, Німеччина

10 січня

Естафета, жінки — 1. Франція (0+4), 2. Швеція (0+3) +8.7, 3. Німеччина (0+3) +46.7, … 5. Україна (0+4) +1.36.1 — повні результати дивіться тут.

11 січня

Естафета, чоловіки — 1. Норвегія (0+8), 2. Німеччина (2+7) +45.0, 3. Італія (0+10)+57.8, … 18. Україна (2+11) +4.44.5 — повні результати дивіться тут.

12 січня

Спринт, жінки — 1. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) (0+0) 19:25,4, 2. Мона Брурссон (Швеція) (0+0) +18,2, 3. Ліза Віттоцці (Італія) (0+0) +19,0, … 13. Юлія Джима (Україна) (0+0) +57,8, 68. Любов Кип'яченкова (Україна) (2+1) +2:56,9, 70. Надія Бєлкіна (Україна) (2+0) +2:57,5, 83. Олена Городна (Україна) (1+1) +3:28,1 — повні результати дивіться тут.

13 січня

Спринт, чоловіки — 1. Ветле-Шостад Крістіансен (Норвегія) (0+0), 2. Томмазо Джакомель (Італія) (1+0) +16.8, 3. Тар'єй Бьо (Норвегія) (0+0) +20.1, … 39. Денис Насико (Україна) (0+0) +1.39.1, 41. Тарас Лесюк (Україна) (0+1) +1.41.9, 53. Віталій Мандзин (Україна) (0+2) +1.54.7, 59. Артем Тищенко (Україна) (0+1) +2.01.7, 70. Антон Дудченко (Україна) (2+0) +2.16.9 — повні результати дивіться тут.

14 січня

Гонка переслідування, жінки — 1. Ліза Віттоцці (Італія) (1+0+0+0) 30:30,7, 2. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) (0+0+1+0) +0,7, 3. Юні Арнеклейв (Норвегія) (0+0+0+0) +9,1, … 15. Юлія Джима (Україна) (0+0+0+0) +1:18,0 — повні результати дивіться тут.

Гонка переслідування, чоловіки — 1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (0+0+2+0) 30:38,0, 2. Ветле-Шостад Крістіансен (Норвегія) (0+0+1+2) +1,7, 3. Йоханнес-Тінґнес Бьо (Норвегія) (1+0+1+0) +2,4, … 37. Денис Насико (Україна) (0+1+1+0) +2:38,4, 43. Артем Тищенко (Україна) (0+0+0+1) +2:45,0, 49. Тарас Лесюк (Україна) (0+2+1+1) +3:46,9, 52. Віталій Мандзин (Україна) (1+0+3+0) +4:07,8 — повні результати дивіться тут.

Четвертий етап. Оберхоф, Німеччина

5 січня

Спринт, чоловіки — 1. Бенедікт Долль (Німеччина) (0+1) 24:12,2, 2. Стурла Легрейд (Норвегія) (0+1) +1,8, 3. Ендре Стрьомсхейм (Норвегія) (0+1) +5,4, … 31. Віталій Мандзин (Україна) (0+1) +1:50,0, 34. Дмитро Підручний (Україна) (1+2) +1:56,4, 41. Антон Дудченко (Україна) (1+1) +2:13,5, 51. Артем Прима (Україна) (1+1) +2:32,9, 65. Артем Тищенко (Україна) (0+1) +2:55,2 — повні результати дивіться тут.

Спринт, жінки — 1. Жюстін Бреза-Буше (Франція) (2+0) 22:43,0, 2. Франциска Пройсс (Німеччина) (0+0) +4,4, 3. Софі Шово (Франція) (1+0) +4,6, … 27. Анастасія Меркушина (Україна) (0+0) +1:45,1, 32. Юлія Джима (Україна) (0+2) +1:55,0, 38. Христина Дмитренко (Україна) (1+0) +2:07,2, 70. Ірина Петренко (Україна) (0+2) +3:21,5, 75. Любов Кип'яченкова (Україна) (1+2) +3:36,7 — повні результати дивіться тут.

6 січня

Гонка переслідування, чоловіки — 1. Ендре Стремсгейм (0+0+0+2) 33:04.2, 2. Стурла Легрейд (0+1+1+0) +17.8, 3. Йоганнес Дале (1+0+0+0) +36.4, …31. Дмитро Підручний (1+1+0+2) +3:41.0, 33. Антон Дудченко (0+0+0+0) +3:47.2, 39. Віталій Мандзин (2+0+2+0) +4:13.2, 50. Артем Прима (0+1+0+2) +5:16.6 — повні результати дивіться тут.

Гонка переслідування, жінки — 1. Жюлья Сімон (1+0+0+1) 31:45,2, 2. Жустін Бреза-Буше (0+0+1+2) +18,9, 3. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+1) +44,4, … 24. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +3:20,1, 32. Юлія Джима (0+0+0+1) +3:31,2, 39. Христина Дмитренко (2+0+0+0) +4:08,8 — повні результати дивіться тут.

7 січня

Естафета, чоловіки — 1. Норвегія (0+7), 2. Німеччина (1+15) +2.01.9, 3. Італія (0+16) +2.50.5, … 13. Україна (3+17) +6.47.7 — повні результати дивіться тут.

Естафета, жінки — 1. Франція (0+12), 2. Норвегія (0+10) +9.3, 3. Швеція (1+8) +33.5, … 8. Україна (1+10) +5.18.7 — повні результати дивіться тут.

Третій етап. Ленцерхайде, Швейцарія

14 грудня

Спринт, жінки — 1. Жюстін Брезаз-Буше (Франція) — 22.13,0 (0+0), 2. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (Норвегія) — 12,2 (0+0), 3. Ліза Вітоцці (Італія) — 17,2 (0+0), … 16. Анастасія Меркушина (Україна) — 1.42,6 (0+0), 17. Ірина Петренко (Україна) — 1.43,2 (0+1), 24. Юлія Джима (Україна) — 2.04,2 (1+0), 27. Христина Дмитренко (Україна) — 2.07,3 (0+0) — повні результати дивіться тут.

15 грудня

Спринт, чоловіки — 1. Бенедікт Долль (0+0) 23:15,8, 2. Йоханнес-Тінґнес Бьо (1+0) +5,4, 3. Філіпп Наврат (1+0) +36,8, … 22. Дмитро Підручний (1+1) +1:29,3, 44. Артем Прима (1+1) +2:18,1, 45. Тарас Лесюк (0+1) +2:24,9, 63. Артем Тищенко (1+0) +2:50,1, 78. Антон Дудченко (3+1) +3:38,3 — повні результати дивіться тут

16 грудня

Гонка переслідування (жіноча) — 1. Жустін Бреза-Буше (Франція) (1+0+1+1) 27:31,0, 2. Жюлья Сімон (Франція) (0+0+2+0) +25,2, 3. Маріт Ісхол Скоган (Норвегія) (0+2+0+0) +1:13,6, … 10. Анастасія Меркушина (Україна) (0+0+1+0) +1:49,6, 12. Ірина Петренко (Україна) (0+0+0+1) +1:58,9, 18. Юлія Джима (Україна) (0+0+1+1) +2:36,8, 29. Христина Дмитренко (Україна) (0+0+0+2) +3:14,7 — повні результати дивіться тут.

Гонка переслідування (чоловіча) — 1. Йоханнес-Тінґнес Бьо (Норвегія) (0+1+2+0) 32:30,0Ю, 2. Ендре Стрьомсхайм (Норвегія) (1+0+0+1) +24,7, 3. Стурла Легрейд (Норвегія) (0+0+0+1) +29,1, … 20. Дмитро Підручний (Україна) (0+2+1+0) +2:07,5, 52. Артем Прима (Україна) (2+1+1+2) +5:00,7, 53. Тарас Лесюк (Україна) (1+0+1+2) +5:24,1 — повні результати дивіться тут.

17 грудня

Жіночий мас-старт — 1. Жюстін Бреза-Буше (Франція) (0+0+0+0), 2. Ельвіра Карін Еберг (Швеція) (1+1+0+0) +5.5, 3. Ханна Еберг (Швеція) (1+1+0+0) +10.6, … 19. Юлія Джима (Україна) (0+1+1+1) +2.07.5, 22. Ірина Петренко (Україна) (0+0+1+1) +2.25.9, 25. Христина Дмитренко (Україна) (0+0+2+2) +3.23.7, 29. Анастасія Меркушина (Україна) (1+1+3+1) +4.29.0 — повні результати дивіться тут.

Чоловічий мас-старт — 1. Йоханнес-Тінґнес Бьо (1+0+1+0) 35:00,1, 2. Йоханнес Дале-Шевдаль (0+0+0+1) +14,6, 3. Тар'єй Бьо (0+0+0+1) +21,8, … 26. Дмитро Підручний (1+0+1+1) +2:57,5 — повні результати дивіться тут.

Другий етап. Хохфільцен, Австрія

8 грудня

Спринт чоловічий — 1. Тар'єй Бьо (Норвегія) (0+0) 24:37,5, 2. Стурла Легрейд (Норвегія) (0+0) +4,9, 3. Себастьян Самуельссон (Швеція) (1+0) +10,0, … 47. Антон Дудченко (Україна) (0+1) +2:17,0, 52. Дмитро Підручний (Україна) (2+2) +2:26,3, 63. Артем Тищенко (Україна) (0+1) +2:45,8, 65. Артем Прима (Україна) (1+1) +2:48,7, 80. Тарас Лесюк (Україна) (1+2) +3:40,9 — повні результати дивіться тут.

Спринт жіночий — 1. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) (0+0) 20:59,9, 2. Ельвіра Карін Еберг (Швеція) (1+0) +4,9, 3. Жустін Бреза-Буше (Франція) (1+0) +19,7, … 23. Анастасія Меркушина (Україна) (0+0) +1:35,0, 38. Юлія Джима (Україна) (0+1) +1:57,7, 51. Ірина Петренко (Україна) (0+2) +2:25,1, 57. Анна Кривонос (Україна) (0+1) +2:40,5, 68. Олена Городна (Україна) (1+1) +3:04,3 — повні результати дивіться тут.

9 грудня

Гонка переслідування (чоловіча) — 1. Йоханнес-Тінгнес Бьо (Норвегія) (1+0+0+0) 33:05,1, 2. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (2+0+1+0) +22,6, 3. Тар'єй Бьо (Норвегія) (1+0+1+0) +28,4. … 19. Дмитро Підручний (Україна) (0+0+1+1) +2:50,2, 49. Антон Дудченко (Україна) (1+1+2+0) +5:13,0 — повні результати дивіться тут.

Гонка переслідування (жіноча) — 1. Ельвіра Карін Еберг (Швеція) (1+0+0+0) 29:44,6, 2. Лена Хеккі Гросс (Швейцарія) (0+0+1+0) +11,2, 3. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) (1+0+0+0) +13,9, … 27. Юлія Джима (Україна) (0+0+1+1) +3:46,6, 29. Ірина Петренко (Україна) (1+0+0+1) +3:47,7, 46. Анастасія Меркушина (Україна) (1+0+0+3) +4:49,4, 53. Анна Кривонос (Україна) (0+0+1+1) +5:51,2 — повні результати дивіться тут.

10 грудня

Естафета (чоловіча) — 1. Норвегія (0+5), 2. Франція (0+6) +28.7, 3. Німеччина (1+9) +1.06.9, … 5. Україна (0+3) +2.24.9 — повні результати дивіться тут.

Естафета (жіноча) — 1. Норвегія (0+6) 1:07:39,0, 2. Швеція (0+10) +31,6, 3. Франція (1+8) +1:01,5, …10. Україна (0+10) +3:06,4 — повні результати дивіться тут.

Перший етап. Естерсунд, Швеція

25 листопада

Сінгл-мікст — 1. Швеція – 37.46,9 (0+8), 2. Норвегія – 13,8 (0+6), 3. Франція – 42,2 (2+12), … 10. Україна – 1.21,3 (0+7) — повні результати дивіться тут.

— повні результати дивіться тут. Змішана естафета — 1. Франція — 1.09.09,9 (1+5), 2. Норвегія — 15,7 (0+7), 3. Італія — ​​39,7 (1+9), … 8. Україна – 3.37,2 (0+6) – повні результати дивіться тут.

26 листопада

Індивідуальні перегони (жінки) — 1. Ліза Віттоцці (Італія) (0+0+1+0) 44:03,9, 2. Франциска Пройс (Німеччина) (0+0+0+0+0) +0,1, 3. Ванесса Фогт (Німеччина) (0+0+0+0+0) +10,1, … 22. Ірина Петренко (Україна) (0+1+0+0+1) +3:00,6, 40. Анна Кривонос (Україна) (0+0+0+2) +4:08,2, 43. Христина Дмитренко (Україна) (1+0+0+1) +4:15,6, 48. Любов Кип'яченкова (Україна) (0+1+0+1) +4:34,6, 83. Анастасія Меркушина (Україна) (1+0+2+2) +7:55,9 — повні результати дивіться тут.

Індивідуальні перегони (чоловіки) — 1. Роман Реєс (Німеччина) (0+0+0+1) 51:27,2, 2. Юстус Штрелов (Німеччина) (0+1+0+0) +12,1, 3. Йоханнес-Тінгнес Бьо (Норвегія) (1+0+0+1) +25,0, … 38. Артем Тищенко (Україна) (0+0+0+1) +3:26,3, 49. Тарас Лесюк (Україна) (0+ 1+0+0+1) +4:17,4, 52. Богдан Цимбал (Україна) (0+1+0+0) +4:32,2, 54. Денис Насико (Україна) (2+0+ 0+0) +4:42,6, 56. Антон Дудченко (Україна) (2+0+0+1) +4:46,6 — повні результати дивіться тут.

29 листопада

Естафета, жінки — 1. Норвегія – 1:18.48,3 (0+9), 2. Швеція – 41,6 (1+9), 3. Німеччина – 47,9 (0+4), … 12. Україна – 6.05,3 (1+9) — повні результати дивіться тут.

30 листопада

Естафета, чоловіки — 1. Норвегія (0+7) 1:14:28,4, 2. Франція (0+11)+20,6, 3. Німеччина (1+16)+50,5, … 14. Україна (3+9) +4:58,5 — повні результати дивіться тут.

1 грудня

Спринт, жінки — 1. Лу Жанмонно (Франція) (0+0) 21:04,1, 2. Каролін-Оффіґстад Кноттен (Норвегія) (1+0) +8,5, 3. Юні Арнеклєйв (Норвегія) (0+1) +17,6, … 48. Анастасія Меркушина (Україна) (1+1) +2:08,5, 49. Христина Дмитренко (Україна) (0+2) +2:10,2, 62. Анна Кривонос (Україна) (1+2) +2:31,4, 74. Любов Кип'яченкова (Україна) (3+1) +3:00,1, 78. Дар'я Блашко (Україна) (0+1) +3:11,8 — повні результати дивіться тут.

2 грудня

Спринт, чоловіки — 1. Філіп Наврат (Німеччина) — 24.02,0 (0+0), 2. Тар’єй Бо (Норвегія) — 18,7 (0+0), 3. Вебйорн Сьорум (Норвегія) — 19,8 (0+0), … 38. Антон Дудченко (Україна) — 2.07,9 (0+0), 53. Богдан Цимбал (Україна) — 2.38,8 (1+1), 66. Артем Прима (Україна) — 3.06,4 (0+2), 71. Денис Насико (Україна) — 3.19,9 (0+1), 86. Тарас Лесюк (Україна) — 3.52,0 (1+3) — повні результати дивіться тут.

3 грудня

Гонка переслідування (жінки) — 1. Лу Жанмонно (Франція) – 31.41,3 (0), 2. Франциска Пройс (Німеччина) – 0,3 (1), 3. Ванесса Фойгт (Німеччина) – 18,5 (1), … 41. Анастасія Меркушина (Україна) – 5.41,3 (4) — повні результати дивіться тут.

Гонка переслідування (чоловіки) — 1. Себастьян Самуельссон (Швеція) — 31.38,4 (1+1+0+1), 2. Філіп Наврат (Німеччина) — 5,1 (0+0+1+1), 3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) — 7,2 (0+0+1+0), … 41. Антон Дудченко (Україна) — 3.48,1 (1+2+0+0), 54. Богдан Цимбал (Україна) — 6.06,4 (2+1+1+1) — повні результати дивіться тут.

Восьмий етап. Солдер Холлоу, США

8 березня – Естафета, чоловіки та спринт, жінки

9 березня – Естафета, жінки та спринт, чоловіки

10 березня – Гонки переслідування, чоловіки, жінки

Дев’ятий етап. Кенмор, Канада

14 березня — Спринт, жінки

15 березня — Спринт, чоловіки

16 березня – Гонки переслідування, чоловіки, жінки

17 березня — Мас-старт, жінки

18 березня — Мас-старт, чоловіки

Нагадаємо, через санкції рф оголосила про проведення "міжнародного" турніру в Ханти-Мансійську, проте IBU заборонив росіянам проводити змагання під загрозою санкцій. Навіть Китай відмовився їхати до рф.