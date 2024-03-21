"Це приниження": російські спортсмени виступатимуть на Олімпіаді під "похоронний марш"

Близько 50 росіян зможуть взяти участь у Іграх-2024

Головний тренер збірної Росії та президент Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФГГ) Ірина Вінер назвала принизливими умови для виступів російських атлетів на найближчій Олімпіаді у Парижі. Росіяни зможуть виступити на Іграх в обмеженому контингенті без прапора та гімну.

Відповідний коментар Вінер наводить ТАСС. Крім того, вона назвала гімн, під яким виступатимуть нейтральні спортсмени з РФ на ОІ, "похоронним маршем".

"Це приниження для такої великої країни брати участь в Олімпіаді, коли вони такі подачки кидають. Як спортсмени можуть почуватися гідно, коли білий прапор підіймається замість прапора нашої країни, коли грає похоронний марш замість гімну?

Я не розумію тих людей, ті федерації, які можуть принизливо їхати на Олімпіаду, тим більше у нас проходять Ігри дружби. Що ще потрібно?

В нас своя величезна країна. І змагайтеся тут, наш президент дає можливість готуватися та брати участь у будь-яких змаганнях тут, у нас країна живе нормальним життям”, – сказала Вінер.

Гімн для нейтральних атлетів можна послухати за посиланням.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю українським медіа зазначив, що звернеться до Росії з проханням про олімпійське перемир’я. На це вже відреагували у Кремлі.