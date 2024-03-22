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РФ убила маму украинской чемпионки: спортсменка получила трагическую весть во время отбора на Олимпиаду

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
РФ убила маму украинской спортсменки Светланы Мальковой Елену Сиванич Новость обновлена 22 марта 2024, 13:09
РФ убила маму украинской спортсменки Светланы Мальковой Елену Сиванич. Фото t.me/minmolodsport

Российская ракета убила женщину в Николаеве

В четверг, 21 марта, РФ нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Николаеву. В результате атаки погибла мама украинской спортсменки Светланы Мальковой Елена Сиванич.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины в Telegram. Светлана узнала о гибели матери за день до начала Кубка мира по прыжкам на батуте в Котбусе (Германия).

В Котбусе Малькова в составе национальной сборной Украины по прыжкам на батуте планировала бороться за олимпийскую лицензию на Игры в Париже. В Германии спортсменку застала ужасная весть о гибели матери. 55-летняя Елена работала на промышленном предприятии в Николаеве, по которому нанесла удар РФ. Известно, что в результате атаки оккупантов пострадали еще шесть человек.

"Выражаем глубокое соболезнование Светлане и ее семье" — гласит сообщение Министерства.

Справка: Светлана Малькова — чемпионка Всемирных игр-2017, серебряный призер Европейских игр-2019, бронзовый призер чемпионата Европы-2018 в синхронных прыжках на батуте.

РФ продолжает убивать мирных украинцев, а Международный олимпийский комитет (МОК) тем временем разрешает представителям страны-агрессора выступать на Олимпиаде в Париже, правда, под нейтральным флагом. Добавим, накануне МОК представил гимн, под которым будут выступать россияне на Играх-2024.

Теги:
#Олимпийские игры #Россия #Олимпиада #Прыжки на батуте #Париж-2024