Від Мюнхена до Штутгарту: де гратиме збірна України на Євро

Команда Сергія Реброва проведе, як мінімум, три матчі на чемпіонаті Європи

Влітку 2024 року в 10 містах Німеччини на 10 стадіонах відбудеться чемпіонат Європи з футболу. Одним із учасників Євро-2024 буде збірна України, яка успішно подолала раунд плей-офф відбіркового турніру.

Завдяки тому, що жеребкування фінального турніру відбулося ще у грудні, вже відомий час та місце початку матчів команди Сергія Реброва. У червні українці проведуть матчі у Мюнхені, Дюссельдорфі та Штутгарті, де боротимуться за вихід у плей-офф. "Телеграф" зібрав повне досьє на арени, де зіграють українські футболісти.

Вдалий жереб

Розклад ігор збірної України на груповому етапі має такий вигляд:

Румунія – Україна, 17 червня, Мюнхен, "Альянц-Арена" (початок о 16.00),

Словаччина – Україна, 21 червня, Дюссельдорф, "Меркур Шпіль-Арена" (початок о 16.00),

Україна — Бельгія, 26 червня, Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена" (початок о 19.00).

Враховуючи те, що у рейтингу ФІФА нашу команду випереджає лише збірна Бельгії, та й та зараз перебуває далеко не у найкращій формі, а її основний воротар Куртуа пропустить Євро-2024 через травму, шанси нашої команди на потрапляння до плей-офф уже зараз, за два з половиною місяці до старту чемпіонату виглядають вкрай високими. Матчі плей-офф за участю двох найсильніших команд Групи Е, куди й потрапила збірна України, відбудуться вже 1-2 липня, але до цього, як кажуть, ще "треба дожити". Поки що, вся увага до групового етапу.

Мекка німецького футболу

"Альянц Арена" у Мюнхені вважається однією з найвідоміших у Європі, незважаючи на свою молодість, належить найтитулованішому клубу Німеччини "Баварії" і взагалі вважається "меккою" німецького футболу. З нею пов’язані найважливіші матчі. Звичайно, цей стадіон не можна порівняти з бразильською "Мараканою", іспанськими "Камп Ноу" та "Сантьяго Бернабеу", або англійським "Уемблі", що мають величезну історію та славетні традиції. Але…

75-тисячна арена була відкрита у 2005-му році, а вже у 2006-му вона приймала матчі чемпіонату світу. Згодом там відбувся фінал Ліги чемпіонів 2011/12, а також ігри чемпіонату Європи 2020 року. Наступного року цей стадіон також прийме фінал Ліги чемпіонів сезону-2024/25. І нехай фінал чемпіонату світу-2006 як і фінал Євро-2024 відбудеться у Берліні, саме з Мюнхеном у німецьких футбольних уболівальників пов’язані найтепліші спогади.

Альянц Арена

Точніше, з мюнхенською "Баварією", яка виграла не один найважливіший матч на цьому стадіоні. "Червона машина", як ще іноді називають "Баварію", на цьому стадіоні вигравала важливі матчі Ліги чемпіонів та Бундесліги. А найближчої суботи, 30 березня, тут пройде німецьке "класико" — "Баварія" прийме "Боруссію" з Дортмунда. Зійдуться дві найтитулованіші команди Німеччини.

До речі в рамках ЧС-2006 та Євро-2020 збірна Німеччини провела в Мюнхені п’ять матчів, лише одного разу програвши французам, здобувши 3 перемоги за однієї нічиєї. І поки ця арена дарує більше позитивних емоцій місцевим фанатам.

"Альянц Арена" відома своєю підтримкою України. На другий день повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, фасад стадіону було підсвічено у кольори українського прапора.

До речі, стадіон має свою кримінальну історію. У березні 2004 року вибухнув корупційний скандал, пов’язаний із будівництвом арени. За підозрою у хабарництві та зловживанні повноваженнями під час проведення конкурсу на будівництво стадіону був затриманий тодішній президент клубу "Мюнхен 1860" (перший час клуб володів ареною разом з "Баварією") Карл-Хайнц Вільдмозер-старший, двоє його синів та ще двоє людей. 12 березня 2004 року Вільдмозер-старший був випущений з-під варти. Через 3 дні він повідомив про своє звільнення з посади президента клубу. Порушена проти нього справа була припинена 18 травня за відсутністю достатніх доказів.

У свою чергу, його син Карл-Хайнц Вільдмозер-молодший залишився під арештом. У серпні 2004 року проти нього було висунуто звинувачення у зловживанні повноваженнями, хабарництві та приховуванні майна від оподаткування. За чутками, замовлення на будівництво стадіону було віддано компанії Alpine за "явно завищеною ціною", оскільки Вільдмозер-молодший надавав цій компанії дані про інших учасників тендеру і отримав за це "гонорар" у розмірі 2,8 мільйона євро. Він був у законному порядку засуджений до 4,5 років позбавлення волі за хабарництво та зловживання своїми посадовими повноваженнями. У серпні 2006 року Верховний суд Німеччини відхилив апеляцію і залишив початковий вирок у силі.

Арена на Рейні з неприємними спогадами

У свою чергу другий матч проти команди Словаччини українська збірна проведе на "Меркур Шпіль Арені" у Дюссельдорфі. Арена вміщує 51 000 глядачів і є досить компактною. Вартість будівництва цієї арени, яка буда введена в експлуатацію 2004 року, склала 218 мільйонів євро і начебто обійшлося без корупційної складової.

Меркур Шпіль-Арена

Стадіон не приймав матчі чемпіонату світу 2006 року у Німеччині, проте арена користується популярністю у національних збірних. Зокрема, збірна Німеччини грала тут із Аргентиною (2005, 2014), Швейцарією (2007), Норвегією (2009), Бельгією (2011) та Іспанією (2018). Також на стадіоні два товариські матчі провела збірна Португалії: проти Саудівської Аравії (2006) та Греції (2008). Арена є домашньою для місцевого клубу "Фортуна", але він виступає лише у 2-й Бундеслізі. Водночас з січня 2009 року і до закінчення сезону 2008/09 на цьому стадіоні проводив свої домашні матчі "Байєр 04" із сусіднього Леверкузена (у зв’язку з реконструкцією власної арени).

На стадіоні також регулярно відбуваються концерти всесвітньо відомих виконавців. Першим концертом став виступ німецького співака Херберта Гренемайєра у січні 2005 року. The Rolling Stones виступали на арені двічі у 2007 та 2014 роках. Depeche Mode виступали на стадіоні шість разів. 28 травня 2016 року в рамках свого One On One tour тут виступав Пол Маккартні. Влітку 2016 року на стадіоні виступали AC/DC та Beyoncé. Також арена приймала 56-й конкурс пісні Євробачення у 2011 році.

А 28 листопада 2015 року тут відбувся чемпіонський поєдинок у важкій вазі за титули IBF, IBO, WBO, WBA super та The Ring між Володимиром Кличком та Тайсоном Ф’юрі. Той бій завершився перемогою Ф’юрі одноголосним рішенням суддів.

Історичний стадіон, пов’язаний із Гітлером

Зрештою, потенційно найважчий матч – проти команди, яка перебуває на 3-му місці у світовому рейтингу, збірної Бельгії, команда України проведе у Штутгарті. Ця арена вміщує трохи більше 60 тисяч людей, але, на відміну від двох попередніх стадіонів, де зіграє свої матчі бур’яна України, має багату історію. Стадіон зведений у 1933 році, а його перша назва – з 1933 по 1945 роки – "Адольф-Гітлер-Кампфбан" (Adolf-Hitler-Kampfbahn).

Мерседес-Бенц Арена

У своїй багатій історії стадіон приймав матчі обох "німецьких" чемпіонатів світу – 1974 та 2006 років (4 та 6 відповідно), а також 2 матчі чемпіонату Європи 1988 року (Англія – Ірландія 0:1 та півфінал СРСР – Італія 2:0). Нагадаємо, що на Євро-88 команда під керівництвом Валерія Лобановського більш ніж на половину складалася з гравців київського "Динамо". У фіналі того Євро команда поступилася збірною Нідерландів (0:2) на чолі з Марко ван Бастеном та Руудом Гуллітом.

Стадіон був збудований у 1933 році за проектом архітектора Пауля Бонатца. Проте після цього він неодноразово перебудовувався. Остання реконструкція була перед чемпіонатом світу-2006, але вже зараз перед Євро-2024 реконструкції вдалося уникнути.

Місцевий футбольний клуб "Штутгарт" п’ять разів ставав чемпіоном Німеччини, але востаннє вже в далекому сезоні 2006/07, до цього, в сезоні 1991/92. Втім, арена неодноразово приймала статусні події. Так, серед клубних змагань, стадіон приймав 2 фінали Ліги чемпіонів УЄФА (у 1959-му та 1988-му роках), а також фінал Кубка володарів кубків-1962, нині вже скасованого турніру, який у 1975-му та 1986-му київське "Динамо". Також на стадіоні проводились чемпіонат Європи та чемпіонат світу з легкої атлетики.

Зрештою, арена знаходиться у Штутгарті, так само як й штаб-квартира знаменитого виробника автомобілів "Мерседес-Бенц". І це звичайно не могла не позначитися на арені. З 30 липня 2008 року протягом 30 років стадіон іменується "Мерседес-Бенц Арена" (музей автомобільного концерну знаходиться недалеко від стадіону). Після укладання спонсорської угоди з автомобільним концерном місткість арени було збільшено до 60 тисяч глядачів, а також було прибрано бігові доріжки – стадіон став суто футбольним. За цю угоду "Штутгарт" отримає близько 20 мільйонів євро.

Нові міста та арени для збірної

Цікаво, що збірна України ніколи не проводила матчів ані у Мюнхені, ані у Дюссельдорфі, ані у Штутгарті. Ігри на ЧС-2006 українці проводили у Лейпцигу, Берліні, Кельні та Гамбурзі (дві гри). А зі збірною Німеччини товариські та офіційні матчі проводила у Бремені, Дортмунді та тому ж Лейпцигу.

Таким чином, ці стадіони поки не можна назвати "фартовими" для нашої команди, але все може змінитися вже найближчим літом. Головне – вірити в успіх команди Реброва.