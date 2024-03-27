Зінченко заступився за фаната у поліції та зробив легендарне селфі (відео)

Уболівальники збірної України вибігли на поле після емоційного матчу

Гравець збірної України Олександр Зінченко вимагав відпустити фаната національної команди у польського поліцейського після переможного матчу плей-офф відбору Євро-2024 проти команди Ісландії (2:1). Вболівальник, серед багатьох інших, вибіг на поле стадіону у Вроцлаві і був схоплений поліцейським.

Зінченко вступився за фаната, влаштувавши суперечку з поліцейським. Про це повідомляє Телеграм-канал "Бомбардир".

Побачивши, як вболівальника заламує представник охорони, Олександр Зінченко втрутився в інцидент та довго обстоював хлопця. Із відео незрозуміло, чим завершився епізод. Після чого, прямуючи у роздягальню, він помітив чийсь телефон, зробив спільне фото та успішно повернув його на трибуни.

Збірна України обіграла команду Ісландії та вчетверте поспіль вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи. Команда є незмінним учасником турніру, починаючи з "домашнього" Євро-2012, куди потрапила на правах господарів, разом із збірною Польщі, минаючи відбірковий турнір. Після Євро-2012 українська команда щоразу долала відбірковий турнір, аби потрапити на Євро.

Раніше стало відомо, що вже сьогодні, 27 березня, УЄФА розпочинає продаж квитків на матчі національної збірної України на чемпіонаті Європи-2024.