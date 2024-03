От Мюнхена до Штутгарта: где будет играть сборная Украины на Евро

Команда Сергея Реброва проведет, как минимум, три матча на чемпионате Европы

Летом 2024-го года в 10-ти городах Германии на 10 стадионах состоится чемпионат Европы по футболу. Одним из участников Евро-2024 будет сборная Украины, которая успешно преодолела раунд плей-офф отборочного турнира.

Благодаря тому, что жеребьевка финального турнира состоялась еще в декабре, уже известны время и место начала матчей команды Сергея Реброва. В июне украинцы проведут матчи в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте, где будут бороться за выход в плей-офф. "Телеграф" собрал полное досье на арены, где сыграют украинские футболисты.

Удачный жребий

Расписание игр сборной Украины на групповом этапе выглядит таким образом:

Румыния – Украина, 17 июня, Мюнхен, "Альянц-Арена" (начало в 16.00),

Словакия – Украина, 21 июня, Дюссельдорф, "Меркур Шпиль-Арена" (начало в 16.00),

Украина – Бельгия, 26 июня, Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена" (начало в 19.00).

Учитывая то, что в рейтинге ФИФА нашу команду опережает только сборная Бельгии, да и та сейчас находится далеко не в лучшей форме, а ее основной вратарь Куртуа пропустит Евро-2024 из-за травмы, шансы нашей команды на попадание в плей-офф уже сейчас, за два с половиной месяца до старта чемпионата, выглядят крайне высокими. Матчи плей-офф с участием двух сильнейших команд Группы Е, куда и попала сборная Украины, состоятся уже 1-2 июля, но до этого, как говорится, еще "нужно дожить". Пока же, все внимание к групповому этапу.

Мекка немецкого футбола

"Альянц Арена" в Мюнхене считается одной из самых известных в Европе, несмотря на свою молодость, принадлежит самому титулованному клубу Германии "Баварии" и вообще, считается "меккой" немецкого футбола. С ней связаны самые важные матчи. Конечно, этот стадион нельзя сравнить с бразильской "Мараканой", испанскими "Камп Ноу" и "Сантьяго Бернабеу", или английским "Уэмбли", имеющими огромную историю и славные традиции. Но…

75-тысяная арена была открыта в 2005-м году, а уже в 2006-м она принимала матчи чемпионата мира. Впоследствии там состоялся финал Лиги чемпионов 2011/12, а также игры чемпионата Европы 2020. В следующем году этот стадион также примет финал Лиги чемпионов сезона-2024/25. И пусть финал чемпионата мира-2006 как и финал Евро-2024 состоится в Берлине, именно с Мюнхеном у немецких футбольных болельщиков связаны самые теплые воспоминания.

Альянц Арена

Вернее, с мюнхенской "Баварией", выигравшей не один важнейший матч на этом стадионе. "Красная машина", как еще иногда называют "Баварию", на этом стадионе выигрывала матчи Лиги чемпионов и Бундеслиги. А в ближайшую субботу, 30 марта, здесь пройдет немецкое "классико" — "Бавария" примет "Боруссию" из Дортмунда. Сойдутся две самые титулованные команды Германии.

Кстати в рамках ЧМ-2006 и Евро-2020 сборная Германии провела в Мюнхене пять матчей, лишь однажды проиграв французам, одержав 3 победы при одной ничьей. И пока что эта арена дарит больше положительных эмоций местным фанатам.

Кстати, у стадиона есть своя криминальная история. В марте 2004 года разразился коррупционный скандал, связанный со строительством арены. По подозрению во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями при проведении конкурса на постройку стадиона были задержаны тогдашний президент клуба "Мюнхен 1860" (первое время владел ареной вместе с "Баварией") Карл-Хайнц Вильдмозер-старший, двое его сыновей и ещё два человека. 12 марта 2004 года Вильдмозер-старший был выпущен из-под стражи. Через 3 дня он сообщил о своём уходе с поста президента клуба. Возбужденное против него дело было приостановлено 18 мая за отсутствием достаточных доказательств.

В свою очередь, его сын, Карл-Хайнц Вильдмозер-младший, остался под арестом. В августе 2004 года против него было выдвинуто обвинение в злоупотреблении полномочиями, взяточничестве и сокрытии имущества от обложения налогами. По слухам, заказ на постройку стадиона был отдан компании Alpine по "явно завышенной цене", поскольку Вильдмозер-младший предоставлял этой компании данные о других участниках тендера и получил за это "гонорар" в размере 2,8 миллионов евро. Он был в законном порядке осуждён на 4,5 года лишения свободы за взяточничество и злоупотребление своими должностными полномочиями. В августе 2006 верховный суд Германии отклонил апелляцию и оставил первоначальный приговор в силе.

Наконец, "Альянц Арена" известна своей поддержкой Украины. На второй день полномасштабного вторжения, 25 февраля 2022 года, фасад стадиона был подсвечен в цвета украинского флага.

Арена на Рейне с неприятными воспоминаниями

В свою очередь, второй матч против команды Словакии украинская сборная проведет на "Меркур Шпиль Арене" в Дюссельдорфе. Арена вмещает 51000 зрителей и является довольно компактной. Стоимость постройки этой арены составила 218 миллионов евро и, вроде бы, обошлось без коррупционной составляющей.

Меркур Шпиль-Арена

Стадион не принимал матчи чемпионата мира 2006 года в Германии, однако арена пользуется популярностью у национальных сборных. В частности, сборная Германии играла здесь с Аргентиной (2005, 2014), Швейцарией (2007), Норвегией (2009), Бельгией (2011) и Испанией (2018). Также на стадионе два товарищеских матча провела сборная Португалии: против Саудовской Аравии (2006) и Греции (2008). Арена является домашней для местного клуба "Фортуна", но он выступает лишь во 2-й Бундеслиге. Вместе с тем, с января 2009 года и до окончания сезона 2008/09 на этом стадионе проводил свои домашние матчи "Байер 04" из соседнего Леверкузена (в связи с реконструкцией собственной арены).

На стадионе также регулярно проходят концерты всемирно известных исполнителей. Первым концертом стало выступление немецкого певца Херберта Грёнемайера в январе 2005 года. The Rolling Stones выступали на арене дважды в 2007 и 2014 годах. Depeche Mode выступали на стадионе шесть раз. 28 мая 2016 года в рамках своего One On One tour здесь выступал Пол Маккартни. Летом 2016 года на стадионе выступали AC/DC и Beyoncé. Также арена принимала 56-й конкурс песни Евровидение в 2011-м году.

А 28 ноября 2015 года здесь состоялся чемпионский поединок в тяжёлом весе за титулы IBF, IBO, WBO,WBA super и The Ring между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри. Тот бой завершился победой Фьюри единогласным решением судей.

Исторический стадион, связанный с Гитлером

Наконец, потенциально самый тяжелый матч – против команды, находящейся на 3-м месте в мировом рейтинге, сборной Бельгии, сборная Украины проведет в Штуттгарте. Эта арена вмещает чуть более 60 тысяч человек, но в отличии от двух предыдущих стадионов, где сыграет свои матчи сорная Украины, имеет богатую историю. Стадион возведен в 1933-м году, а его первое название – с 1933 по 1945 годы – "Адольф-Гитлер-Кампфбан" (Adolf-Hitler-Kampfbahn).

Мерседес-Бенц Арена

В своей богатой истории стадион принимал матчи обоих "немецких" чемпионатов мира — 1974 и 2006 годов (4 и 6 соответственно), а также 2 матча чемпионата Европы 1988 года (Англия — Ирландия 0:1 и полуфинал СССР — Италия 2:0). Напомним, что на Евро-88 команда под руководством Валерия Лобановского более чем на половину состояла из игроков киевского "Динамо". В финале того Евро команда уступила сборной Нидерландов (0:2) во главе с Марко ван Бастеном и Руудом Гуллитом.

Стадион был построен в 1933 году по проекту архитектора Пауля Бонатца. Впрочем, после этого он неоднократно перестраивался. Последняя реконструкция была перед чемпионатом мира-2006, но уже сейчас, перед Евро-2024 реконструкции удалось избежать.

Местный футбольный клуб "Штутгарт" пять раз становился чемпионом Германии, но последний раз в уже далеком сезоне 2006/07, п до этого, в сезоне 1991/92. Впрочем, арена не раз принимала статусные события. Так, среди клубных соревнований, стадион принимал 2 финала Лиги чемпионов УЕФА (в 1959-м и 1988-м годах), а также финал Кубка обладателей кубков-1962, ныне уже упраздненного турнира, который в 1975-м и 1986-м годах выиграло киевское "Динамо". Также на стадионе проводились чемпионат Европы и чемпионат мира по легкой атлетике.

Наконец, арена находится в Штутгарте, там же, где и штаб-квартира знаменитого производителя автомобилей "Мерседес-Бенц". И это конечно не могла не отразиться на арене. С 30 июля 2008 года в течение 30 ближайших лет стадион будет именоваться "Мерседес-Бенц Арена" (музей автомобильного концерна находится неподалеку от стадиона). После заключения спонсорского соглашения с автомобильным концерном вместимость арены была увеличена до 60 тысяч зрителей, а также были убраны беговые дорожки – стадион стал чисто футбольным. За эту сделку "Штутгарт" получит около 20 миллионов евро.

Новые города и арены для сборной

Любопытно, что сборная Украины никогда не проводила матчей ни в Мюнхене, ни в Дюссельдорфе, ни в Штуттгарте. Игры на ЧМ-2006 украинцы проводили в Лейпциге, Берлине, Кельне и Гамбурге (две игры). А со сборной Германии товарищеские и официальные матчи проводила в Бремене, Дортмунде и том же Лейпциге.

Таким образом, эти стадионы пока нельзя назвать "фартовыми" для нашей команды, но все может измениться уже ближайшим летом. Главное – верить в успех команды Реброва.