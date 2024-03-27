"Браво, команда": Лунін відреагував на вихід збірної на Євро-2024

Голкіпер пишається своїми партнерами по національній збірній

Голкіпер збірної України та мадридського "Реала" Андрій Лунін відреагував на перемогу української команди над Ісландією (2:1). Підопічні Сергія Реброви обіграли суперників у фіналі плей-офф відбору на Євро-2024.

Екс-голкіпер "Дніпра" та луганської "Зорі", а нині воротар мадридського "Реала" привітав з успіхом усіх "синьо-жовтих". Пост із привітанням він опублікував у Instagram.

"Браво команда", — написав Андрій Лунін, поділившись командним фото з роздягальні після гри. Посаду вже набрало 52 тисячі лайків. Цікавою, що перед цим мадридський "Реал" привітав Луніна у виході на Євро-2024 у соцмережі Х.

Збірна України обіграла команду Ісландії та вчетверте поспіль вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи. Команда є незмінним учасником турніру, починаючи з "домашнього" Євро-2012, куди потрапила на правах господарів, разом із збірною Польщі, минаючи відбірковий турнір. Після Євро-2012 українська команда щоразу долала відбірковий турнір, аби потрапити на Євро.

Раніше стало відомо, що вже сьогодні, 27 березня, УЄФА розпочинає продаж квитків на матчі національної збірної України на чемпіонаті Європи-2024.