Євро-2024 для трьох збірних України: команди різного віку демонструють результат

Влітку 2024-го крім національної збірної на Євро також зіграють команди U-17 та U-19.

Березень виявився вкрай успішним місяцем для збірних України з футболу різного віку. Кілька тижнів тому на Євро вийшла команда 17-річних українських футболістів, а у вівторок, 26 березня, юнацька збірна 19-річних та національна команда. Якщо до цього ще додати бронзу молодіжної команди на Євро-2023, яка дозволила їй здобути путівку на Олімпіаду до Парижа, складається картина повноцінного успіху. До речі, у відборі Євро-2025 серед молоді українці (U-21) також впевнено лідирують у групі — 6 перемог у 6 матчах — та дуже близькі до підсумкового успіху.

Але все ж таки, головну увагу вболівальника привертає національна команда, яка влітку вчетверте поспіль зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи. Починаючи з домашнього (з Польщею) Євро-2012, українці не пропустили жодного чемпіонату. При тому, що до цього у Євро не брали участі взагалі.

Дві "валідольні" перемоги та гарні перспективи

Вирішальні матчі – плей-офф відбірного турніру, виявилися над напруженими у всіх сенсах – і за статусом, і за змістом гри. В обох випадках у команди Сергія Реброва була більш ніж нервова кінцівка, і в обох випадках – вольова перемога. Команда програвала по ходу матчу і у півфіналі – з Боснією, і у фіналі – з Ісландією. Але, в обох випадках зуміла здобути перемогу.

Швидкість Яремчука, блискуча гра Мудрика, супергол Циганкова відразу після травми, все це разом і окремо стало складниками успіху національної команди, яка вже є завсідником турніру найсильніших команд Старого світу. І якщо на Євро-2012 ми потрапили автоматично, на правах господарів турніру разом зі збірною Польщі, то надалі вже втретє поспіль проходимо у фінальну частину через відбірковий турнір. Шкода, що такогом й близько не спостерігається у відборах до чемпіонатах світу, де окрім Мундіалю-2006, ми стабільно зупиняємось на стадії відбіркового турніру… Утім, зараз про хороше. Усі хвилювання – позаду, а попереду – сам Євро.

І тут уже нам пощастило з жеребкуванням. Серед суперників українців на першому етапі фінального турніру, у групі, не буде грандів. Команди Італії та Англії, які були опонентами на груповому етапі відбірного турніру, а також "гранди" з Німеччини, Іспанії, Франції чи Португалії, були розподілені по іншим групам. Збірній України дісталися дуже скромні команди Румунії та Словаччини, а також колись грізна збірна Бельгії.

Сильні складом та майстерністю

Звичайно, після дуже напружених перемог над Боснією та Герцеговиною та Ісландією, гравцям та тренерському штабу саме час опуститися з небес на землю і проаналізувати, що пішло не так і чому замість впевнених перемог ми здобули дві напружені кінцівки, коли вболівальникам можна було хапатися за серце та пити валідол. Але, у фінальному турнірі, як мінімум два з трьох суперника збірної України здаються середнячками, який команді Реброва цілком під силу.

Як казав напередодні матчу з Ісландією в ексклюзивному коментарі для "Телеграфа" В’ячеслав Грозний, "у нас більше козирів". Гравці рівня Мудрика, Циганкова, Довбика, Луніна є далеко не у кожній команді. І далеко не у такій кількості. Звичайно, "грандам" ми програємо, але, здається, перш за все психологічно. А вже такі команди, як збірні Румунії та Словаччини, повинні проходити "із закритими очима".

Інше питання – збірна Бельгії, яка ще зовсім недавно була одним із потенційних фаворитів Євро чи ЧС. Але… "Золоте покоління", коли більшість гравців збірної представляли найсильніші європейські чемпіонати і були справжніми зірками світового футболу – воротар Тібо Куртуа, захисники Венсан Компані та Ян Вертонген, півзахисники Еден Азар та Кевін Де Брейне, нападник Ромелу Лукаку – йде у минуле. До того ж, вони так і не змогли досягти великого успіху на ЧС-2018 та -2022, або на Євро-2020. Як яскравий приклад того, що команда "вже не та", можна навести травму партнера по "Реалу" Андрія Луніна. Голкіпер Тібо Куртуа ледь одужавши від старої травми відразу отримує нову. А Лунін, відповідно, отримує новий шанс проявити себе у вирішальних матчах сезону у Ла Лізі та Лізі чемпіонів.

Букмекери вірять у вихід збірної до плей-офф

У свою чергу, аналітики букмекерських контор, вірять у вихід збірної України в плей-офф, але з 2-го місця, віддаючи перемогу в групі все ж таки збірній Бельгії. Шанси бельгійців на тріумф у Групі Е оцінюються коефіцієнтом 1.38, а на вихід із групи – 1.04. Коефіцієнт на перемогу збірної України у груповому турнірі складає 5.00, а на вихід із групи – 1.40. Зовсім інші показники у команд Румунії (9.00 та 1.65 відповідно) та Словаччини (10.00 та 1.85).

Ну і збірна України вже зараз є беззаперечним фаворитом свого першого матчу на Євро-2024 проти команди Румунії, який пройде 17 червня. На перемогу збірної України можна поставити з коефіцієнтом 1.90, у той час як на нічию приймаються ставки з розрахунку 3.60 до 1, а на перемогу команди Румунії — 4.15 до 1, повідомляє Favbet.

Головними фаворитами Євро загалом, на думку букмекерів, є команди Франції та Англії – 4:50. Далі йде господар змагань Німеччина (7.00), Іспанія (8.00) та Португалія (9.00). Також до десятки фаворитів входять команди Італії Нідерландів, Бельгії (усі – по 17.00), Данії та Хорватії – по 30.00.

На підсумковий тріумф України на чемпіонаті Європи 2024 року букмекери дають коефіцієнт 33.00.

Нагадаємо, що потрапити до плей-офф можна і з 3-го місця. 24 команди-учасниці турніру вже розбиті на 6 груп по 3 збірні. І, згідно з регламентом змагань, у плей-офф виходять команди, які посіли перші та другі місця, а також 4 найкращі з тих, що посіли треті місця в групах.

Де і коли граємо у Німеччині? Як дістати квитки?

Поки що ясно, що збірна України проведе на Євро-2024, як мінімум, три матчі групового турніру. Розклад ігор збірної України:

Румунія – Україна, 17 червня, Мюнхен, "Альянц-Арена" (початок о 16.00),

Словаччина – Україна, 21 червня, Дюссельдорф, "Меркур Шпіль-Арена" (початок о 16.00),

Україна – Бельгія, 26 червня, Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена" (початок о 19.00).

Продаж квитків на Євро-2024 розпочався 6 квітня 2023 року. Зрозуміло, УЄФА вже продав левову частину квитків. Але на сайті є платформа перепродажу. І сьогодні вранці, 27 березня, на платформі з’явилось оголошення. "Вітаємо Україну і ласкаво просимо у фінальну частину змагання УЄФА ЄВРО2024! Квитки на матчі можна придбати на Квитковому порталі, який відкривається для вболівальників 27 березня об 11:00 СЕТ (12.00 за київським часом). Формат купівлі квитків: першим прийшов — першим придбав". Реєструйся або заходь на вже зареєстрований аккаунт і відзнач себе як уболівальника збірної України", — повідомляється на сайті УЄФА.

У будь-якому разі, уболівальникам збірної України варто поспішити. Минулого разу квитки, розміщені на офіційній платформі УЄФА з перепродажу, були розпродані за кілька годин.

Детальна інструкція, як зареєструватися на квитковому порталі та купити квиток є на сторінці квиткового порталу УЄФА, де потрібно натиснути курсором на жовто-блакитний прапор з написом Україна.