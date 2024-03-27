Вже сьогодні: УЄФА розпочинає продаж квитків на матчі збірної України

27 березня о 12.00 за київським часом стартує продаж квитків на матчі збірної України

УЄФА оголосив про початок продажу квитків на матчі збірної України на Євро-2024. Команда Сергія Реброва проведе щонайменше три матчі на груповому етапі змагань.

Квитки можна буде придбати починаючи з 27 березня, з 12:00 за київським часом (11:00 СЕТ). Про це повідомляється на квитковому порталі Спілки європейських футбольних асоціацій.

Сьогодні вранці, 27 березня, на платформі з’явилось оголошення. "Вітаємо Україну і ласкаво просимо до фінальної частини змагання УЄФА ЄВРО2024! Квитки на матчі можна придбати на Білетному порталі, який відкривається для вболівальників 27 березня об 11:00 СЕТ. Формат купівлі квитків: "першим прийшов — першим придбав". Реєструйся, або відкрий вже зареєстрований аккаунт і відзнач себе як уболівальника збірної України", — зазначається на сайті УЄФА.

Наразі відомо, що збірна України проведе на Євро-2024, як мінімум, три матчі групового турніру. Розклад ігор збірної України:

Румунія – Україна, 17 червня, Мюнхен, "Альянц-Арена" (початок о 16.00),

Словаччина – Україна, 21 червня, Дюссельдорф, "Меркур Шпіль-Арена" (початок о 16.00),

Україна – Бельгія, 26 червня, Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена" (початок о 19.00).

Уболівальникам збірної України варто поспішити. Минулого разу квитки, розміщені на офіційній платформі УЄФА з перепродажу, були розпродані за кілька годин.

Детальна інструкція, як зареєструватися на квитковому порталі та купити квиток є на сторінці квиткового порталу УЄФА, де потрібно натиснути курсором на жовто-блакитний прапор України.