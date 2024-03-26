Україна – на Євро! Мудрик вивів збірну на чемпіонат Європи (відео)

Збірна України пробилася на чемпіонат Європи

У вівторок, 26 березня, збірна України зіграла фінальний матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти Ісландії. У минулому раунді відбору Синьо-жовті пройшли Боснію та Герцеговину (2:1).

Зустріч, що проходила у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинськи Арені", завершилася з рахунком 2:1 на користь українців. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди з перших хвилин зав’язли в боротьбі в центрі поля, що обожнюють ісландці. На 30-й хвилині зірка Вікінгів Альберт Гвюдмюндссон із "Дженоа" забив знущальний гол дальнім ударом, поклавши на п’яту точку відразу двох українських опорників — Руслана Маліновського та Володимира Бражка. Через 10 хвилин Синьо-жовті відігралися, проте гол Романа Яремчука справедливо скасували через офсайд.

У другому таймі українці побігли відіграватися, що призвело до гола у виконанні Віктора Циганкова, який змістився з флангу в центр і фірмовим ударом пробив у дальній кут. Тиск Синьо-жовтих посилювався з кожною хвилиною, що призвело до другого взяття воріт. Автором переможного голу став Михайло Мудрик.

Україна – Ісландія – 2:1

Голи: Циганков, 54, Мудрик, 84 – А. Гудмундссон, 30

Попередження: Маліновський, 43, Зінчненко, 90+2 – Харальссон, 21, Інгассон, 56, Й. Гудмундссен, 90

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко – Циганков (Таловєров, 88), Маліновський (Зінченко, 63), Судаков, Мудрик – Яремчук (Довбик, 72)

Ісландія: Вальдімарссон – Пальссон, Інгассон, Гретарссон, Торарінссон (Фінссон, 63) – Й. Гвюдмундссон, Харальдссон (Андерсон, 87), Траустассон, Торстейнссон (Еллертссон, 87) – А. Гудьонсен (Оскарссон, 63), А. Гудмундссон

Статистика матчу Україна - Ісландія

Повний відеоогляд матчу Україна — Ісландія буде доступний найближчим часом.

Таким чином, збірна України пробилася на чемпіонат Європи-2024, який пройде цього літа у Німеччині. Жеребкування групового етапу Євро-2024 відбулося ще у грудні 2023 року. За його підсумками наша команда зіграє у групі Е разом із Бельгією, Румунією та Словаччиною.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України зіграє у червні. З розкладом, результатами та відеооглядами всіх ігор національної команди можна ознайомитись на сайті "Телеграф".