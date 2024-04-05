12-річна українка, яка втратила ноги внаслідок ракетного удару РФ, пробіжить на Бостонському марафоні

Дівчинка збирає гроші на спортивний протез для захисника України

Юна українська спортсменка Яна Степаненко візьме участь у Бостонському марафоні на протезах. Дівчинка втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу у Краматорську (Донецька область).

Про це йдеться у відеосюжеті на YouTube-каналі "Суспільне Львів". Мета забігу — це збір грошей на спортивний протез для тяжко пораненого захисника Олександра Рясного, який втратив кінцівку на війні.

"Ми починали потроху бігати. Потім це збільшувалося. Спочатку пробігла 50 метрів, потім 100, 200, ну так щодня тренувалася, робила різні вправи. Впевненіше, але теж страшно десь впасти, зачепитися за щось, але так це нормально ", — сказала Степаненко.

До участі у марафоні, що відбудеться 13 квітня, українку запросила американська організація. Яна планує пробігти 1 км дистанції.

Нагадаємо, що Росія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську 8 квітня 2022 року. Від рук загарбників загинула 61 людина, понад сотню дістали поранення.

Президент України Володимир Зеленський назвав трагедію у Краматорську справою "зла, яке не має меж". На ракеті, що поцілила у вокзал, був напис "За дітей".

У США підтвердили, що удар по місту було здійснено з позицій російських окупантів. На це вказує і відео із запуском ракет. Однак у Росії у злочині так і не зізналися, придумавши жахливу брехню.