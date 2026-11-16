Сім МРТ і страшний діагноз: Стас Шурінс вперше розповів, через що виїхав з України у 2014 році

Після переїзду артисту довелося працювати листоношею та на складі

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Співак Стас Шурінс із "Фабрики зірок" виїхав з України, щоб дружина Віолета могла пройти реабілітацію після операції з видалення пухлини мозку. Операцію провели українські лікарі, а для подальшого відновлення подружжя переїхало до Німеччини.

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Про це артист розповів ведучому Славі Дьоміну в програмі "Слава+". За словами Шурінса, лікарі довго шукали причину погіршення самопочуття дружини. Після близько семи МРТ голови вони виявили маленьке, але агресивне новоутворення, яке виробляло гормони.

"Провели операцію в Україні. Після того, як вирізали все, що було зайвим, сказали, що знадобиться тривала реабілітація, але на той момент в Україні немає потрібних медикаментів. В Україні дуже хороші лікарі. Але щодо реабілітації нам порадили зайнятися цим питанням десь у Європі", – пояснив співак Стас Шурінс.

Фото: Відкриті джерела

Подружжя обрало Німеччину, де живуть батьки Віолети. Її мама запропонувала приїхати, а родина разом шукала можливості отримати допомогу. Реабілітація триває досі. Стан дружини ускладнюють кілька діагнозів.

"Ми втомилися боятися. Уявляєш, прожити 13 років винятково у страху, не маючи нічого іншого, крім цього, – так можна збожеволіти. Тому – насолоджуватися кожним днем, радіти дрібницям і жартувати про речі, про які зазвичай люди не жартують", – сказав Стас Шурінс.

Як повідомляв "Телеграф", Стас Шурінс став популярним в Україні після перемоги у "Фабриці зірок" 2009 року, а 2014-го виїхав із країни. Детальніше – у матеріалі про його кар’єрний шлях.