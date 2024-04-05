12-летняя украинка, потерявшая ноги в результате ракетного удара РФ, пробежит на Бостонском марафоне

Девочка собирает деньги на спортивный протез для защитника Украины

Юная украинская спортсменка Яна Степаненко примет участие в Бостонском марафоне на протезах. Девочка потеряла обе ноги в результате ракетного удара РФ по железнодорожному вокзалу в Краматорске (Донецкая область).

Об этом говорится в видеосюжете на YouTube-канале "Суспільне Львів". Цель забега – это сбор денег на спортивный протез для тяжелораненого защитника Александра Рясного, потерявшего конечность на войне.

"Мы начинали понемногу бегать. Потом это увеличивалось. Сначала пробежала 50 метров, потом 100, 200, ну так каждый день тренировалась, делала разные упражнения. Увереннее, но тоже страшно где-то упасть, зацепиться за что-то, но так это нормально", — сказала Степаненко.

К участию в марафоне, который состоится 13 апреля, украинку пригласила американская организация. Яна планирует пробежать 1 км дистанции.

Напомним, что Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года. От рук захватчиков погиб 61 человек, более сотни получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал трагедию в Краматорске делом "зла, не имеющего границ". На ракете, попавшей по вокзалу, была надпись "За детей".

В США подтвердили, что удар по городу был совершен с позиций российских оккупантов. На это указывает и видео с запуском ракет. Однако в России в преступлении так и не признались, придумав ужасную ложь.