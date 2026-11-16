В Індії пластикове сміття додають в асфальт: чи розв’язало це проблему відходів

Ідея хіміка Раджагопалана Васудевана вийшла за межі університетського експерименту

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Додавання пластику в дорожні суміші в Індії не розв’язало проблему відходів, але дало їм корисне застосування. Таке покриття краще протистоїть пошкодженням, однак технологія потребує збирання, сортування й контролю складу сміття.

Історію розробки професора хімії Раджагопалана Васудевана описало видання The Guardian. Він почав експерименти в інженерному коледжі Тхіагараджар у місті Мадурай у 2001 році, а у 2006-му отримав патент на процес.

Як пластикові пакети стають частиною дороги

Васудеван шукав спосіб використати викинутий пластик і звернув увагу на його здатність зв’язувати матеріали після розплавлення. У дорожній суміші він допомагає з’єднати кам’яний заповнювач із бітумом – в’язким компонентом, який утримує покриття разом.

За сухим методом подрібнений пластик додають до кам’яного заповнювача, нагрітого до 170 °C. Він розм’якшується й утворює плівку навколо камінців, після чого їх змішують із гарячим бітумом – так процес описують автори огляду Бірмінгемського університету.

Пластикова оболонка покращує зчеплення компонентів і заважає дощовій воді проникати між ними. Це зменшує ризик руйнування покриття та дозволяє скоротити витрати бітуму.

"Використовуючи пластик як зв’язувальний матеріал, ми зменшуємо кількість бітуму, який зазвичай використовують для укладання доріг, на 6–8%", – пояснював професор хімії Раджагопалан Васудеван у коментарі The Guardian.

Який ефект дали дороги з пластиковою добавкою

Технологія набула значного масштабу: станом на 31 липня 2025 року в межах індійської програми сільських доріг PMGSY завершили 43 700 км доріг із використанням пластикових відходів. Такі дані навів державний міністр сільського розвитку Камлеш Пасван.

У сухому процесі пластик спочатку покриває гарячі камінці, а потім їх змішують із бітумом Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Сім інститутів під наглядом Індійського технологічного інституту в Мадрасі оцінили стан сільських доріг, збудованих із цією добавкою. Порівняно зі звичайним покриттям на них виявили значно менше викришування, тріщин і вибоїн. Індекс стану покриття також був вищим.

За результатами цієї оцінки, обслуговування таких доріг загалом можна відкласти приблизно на рік. Загальні витрати протягом життєвого циклу покриття були дещо нижчими, ніж у звичайних доріг.

Чому сміття все одно треба сортувати

Дорожнє будівництво дає застосування частині пластику, але саме залежить від налагодженої системи поводження з відходами. В огляді Бірмінгемського університету наголошують: сировину потрібно зібрати, відсортувати й очистити. Для сумішей підходять визначені види пластику, тому вміст сміттєвого контейнера не можна без підготовки відправити на дорожній завод.

Склад відходів важливий і для безпеки. Змішані пластикові відходи містять різні матеріали: одні під час нагрівання здатні згоряти, інші – виявитися надто м’якими для дорожнього покриття.

Нагрівати чи спалювати змішані пластикові відходи ризиковано, якщо невідомо, з чого вони складаються. Важливо знаходити більше способів використати такі відходи, не забруднюючи довкілля.

Щоб безпечно застосовувати цю технологію, потрібно навчати працівників і контролювати виробництво. Слід стежити за температурою суміші, кількістю та типом пластику й бітуму, а також перевіряти якість готового покриття.

Як повідомляв "Телеграф", на реалізацію африканського проєкту "Велика зелена стіна" з оцінених у 30 млрд доларів на місця робіт надійшло лише близько 2,5 млрд доларів.