Помер екс-президент "Карпат" — за нього команда здобула бронзу чемпіонату України

Колишній керівник клубу помер на 67-му році життя

Пішов із життя колишній президент львівських "Карпат" Ярослав Грицюк, за якого команда досягла найвищих успіхів. Раніше помер найкращий бомбардир "Карпат" в історії клубу.

Сумну звістку для львівських уболівальників повідомив на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник прес-служби "Карпат" Юрій Назаркевич. Новина надійшла напередодні, 4 квітня.

"Сумна новина надійшла 4 квітня для шанувальників львівського футболу... На 67-му році життя не стало колишнього президента ПФК "Карпати" Ярослава Васильовича Грицюка... У 1998-1999 роках Ярослав Грицюк очолював клуб, перебуваючи на посаді генерального директора українсько-канадського СП Галев Ltd За цей період команда вписала яскраві сторінки у своїй історії, виборовши бронзові медалі Чемпіонату України-1997/98 та вийшовши у фінал Кубка України-1998/99.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям покійного. Вічна пам’ять”, – написав Назаркевич.

Зазначимо, що Грицюк був попередником скандального екс-керівника "Карпат" Петра Димінського, який змінив його на посаді керівника львівського клубу 1999 року. Димінського звинувачують у скоєнні ДТП, що спричинило смерть людини.