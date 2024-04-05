Умер экс-президент "Карпат" - при нем команда завоевала бронзу чемпионата Украины

Бывший руководитель клуба умер на 67-м году жизни

Ушел из жизни бывший президент львовских "Карпат" Ярослав Грицюк, при котором команда добилась наивысших успехов. Ранее умер лучший бомбардир "Карпат" в истории клуба.

Печальную весть для львовских болельщиков сообщил на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы "Карпат" Юрий Назаркевич. Новость пришла накануне, 4 апреля.

"Печальная новость поступила 4 апреля для поклонников львовского футбола… На 67-м году жизни не стало бывшего президента ПФК "Карпаты" Ярослава Васильевича Грицюка… В 1998-1999 годах Ярослав Грицюк возглавлял клуб, находясь в должности генерального директора украинско-канадского СП Галев Ltd, которое было основателем ПФК "Карпаты". За этот период команда вписала яркие страницы в своей истории, завоевав бронзовые медали Чемпионата Украины-1997/98 и выйдя в финал Кубка Украины-1998/99.

Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям покойного. Вечная память", – написал Назаркевич.

Отметим, что Грицюк был предшественником скандального экс-руководителя "Карпат" Петра Дыминского, который сменил его на посту руководителя львовского клуба в 1999 году. Дыминского обвиняют в совершении ДТП, повлекшем смерть человека.