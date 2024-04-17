Воротарям ускладнять життя: у футболі готують нове правило

Футбольні функціонери незадоволені поведінкою деяких воротарів

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) має намір по-новому карати голкіперів за затягування часу. До речі, у футболі також можуть переглянути правило офсайду.

Про це повідомляє ESPN. За інформацією джерела, нововведення можуть ввести у футбол із сезону 2026/27.

Наразі воротарям дозволено тримати м’яч у руках 6 секунд. Якщо кіпер затягне із введенням м’яча у гру, на нього чекає суворе покарання — вільний удар. Однак арбітри неохоче карають воротарів за це, адже при цьому суперник отримує вбивчий гольовий момент, хоча навіть не погрожував воротам.

IFAB пропонує у випадку, якщо воротар тримає м’яч у руках понад 8 секунд, призначати на користь суперника або аут, або кутовий. Стандарт або вкидання будуть виконуватися з найближчого флангу до голкіпера, що порушив правила.

Нововведення будуть тестуватися протягом сезону-2024/25 у чемпіонатах третього та нижче дивізіонів. Ліги, де проходитимуть тестування, самі вибиратимуть покарання (аут або кутовий). У разі успішних випробувань це правило запровадять у всіх лігах світу за кілька років.

Нагадаємо, IFAB протестував нове правило у футболі щодо нападок на арбітрів. Раніше шведський футбольний тренер знайшов спосіб, як ігнорувати правило офсайду.