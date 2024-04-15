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Михайло Мудрик похвалився новим розкішним авто: футболіст "Челсі" обрав німецьку легенду (фото)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Михайло Мудрик розщедрився на купівлю спортивного кросовера Новина оновлена 15 квітня 2024, 11:36
Михайло Мудрик розщедрився на купівлю спортивного кросовера. Фото Колаж "Телеграфу"

Відомий футболіст їздить на німецькій машині вулицями Лондона

Відомий український футболіст, вінгер збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик купив нове авто. У своїх соцмережах він поділився фото транспортного засобу.

Мудрик зараз живе у Лондоні — саме там він сфотографував свій новий спортивний кросовер Audi SQ8 останньої моделі. Відповідне фото футболіст виклав на свою сторінку у соцмережах. Автомобіль коштує близько 110-125 тисяч доларів залежно від комплектації.

Audi SQ8: технічні характеристики та особливості авто

Audi SQ8 є повнопривідним кросовером нової генерації. У порівнянні з класичною версією пакет S-Line доповнений іншою решіткою радіатора, боковими дзеркалами та двоствольним вихлопом. Також в авто встановлено більші, 22-дюймові, диски.

Під капотом розташовано дизельний 4-літровий двигун V8 з додатковим стартер-генератором (щоб вкластись у суворі європейські норми з викидів). Ця система допомагає економити пальне під час розгону, може на ходу заглушати двигун, і загалом допомагає при запуску.

Audi SQ8 2023 року випуску
Audi SQ8

Автомобіль має 435 кінських сил потужності і може розвивати дивовижні 900 Нм крутного моменту. Також Audi SQ8 може бути оснащене активним стабілізатором, пневмопідвіскою, що дозволяє змінювати дорожній простір, керамічними гальмами та іншими сучасними системами. Автомобіль важить понад 2 тонни, але може розганятись до першої сотні за 4,8 секунди. Витрачає він понад 9 літрів пального у комбінованому циклі.

Раніше "Телеграф" писав, що футболіст Кріштіану Роналду спустив на автомобілі мільйони. У колекції машин Кріштіану Роналду — понад 25 чудових екземплярів.

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#Футбол #Авто #Мудрик #Михайло Мудрик