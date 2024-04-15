Михайло Мудрик похвалився новим розкішним авто: футболіст "Челсі" обрав німецьку легенду (фото)

Відомий футболіст їздить на німецькій машині вулицями Лондона

Відомий український футболіст, вінгер збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик купив нове авто. У своїх соцмережах він поділився фото транспортного засобу.

Мудрик зараз живе у Лондоні — саме там він сфотографував свій новий спортивний кросовер Audi SQ8 останньої моделі. Відповідне фото футболіст виклав на свою сторінку у соцмережах. Автомобіль коштує близько 110-125 тисяч доларів залежно від комплектації.

Audi SQ8: технічні характеристики та особливості авто

Audi SQ8 є повнопривідним кросовером нової генерації. У порівнянні з класичною версією пакет S-Line доповнений іншою решіткою радіатора, боковими дзеркалами та двоствольним вихлопом. Також в авто встановлено більші, 22-дюймові, диски.

Під капотом розташовано дизельний 4-літровий двигун V8 з додатковим стартер-генератором (щоб вкластись у суворі європейські норми з викидів). Ця система допомагає економити пальне під час розгону, може на ходу заглушати двигун, і загалом допомагає при запуску.

Audi SQ8

Автомобіль має 435 кінських сил потужності і може розвивати дивовижні 900 Нм крутного моменту. Також Audi SQ8 може бути оснащене активним стабілізатором, пневмопідвіскою, що дозволяє змінювати дорожній простір, керамічними гальмами та іншими сучасними системами. Автомобіль важить понад 2 тонни, але може розганятись до першої сотні за 4,8 секунди. Витрачає він понад 9 літрів пального у комбінованому циклі.

Раніше "Телеграф" писав, що футболіст Кріштіану Роналду спустив на автомобілі мільйони. У колекції машин Кріштіану Роналду — понад 25 чудових екземплярів.