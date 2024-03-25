"Подвійні стандарти": у РФ прагнуть санкцій проти Ізраїлю

В УЄФА вважають, що агресію РФ не можна порівнювати із ситуацією в секторі Газа

Віцепрезидент РФС Денис Соловйов назвав рішення УЄФА щодо Росії та Ізраїлю політикою подвійних стандартів. До речі, всі команди РФ усунуті від міжнародних змагань після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну до подальшого повідомлення, а ізраїльські футболісти виступають на всіх турнірах.

Відповідний коментар Соловйова наводить "СЕ". Російський футбольний чиновник вважає, що УЄФА мав покарати Ізраїль, проте цього не сталося нібито через "політику подвійних стандартів".

"Подвійні стандарти чистої води. Мені все про них зрозуміло. І саме тому, що мені все про них зрозуміло, я нічого від них не чекаю.

Дивно чекати від цих людей чогось, якщо їхнє рішення обумовлюється політичною волею третіх осіб", – сказав Соловйов.

Раніше генсек УЄФА Теодор Теодорідіс заявив, що усунення ізраїльських команд від міжнародних турнірів не планується, назвавши ситуацію з футбольними санкціями проти Росії "абсолютно іншою".

Нагадаємо, УЄФА, попри війну в Україні, намагався повернути юнацькі команди РФ на міжнародну арену. Однак європейські країни пригрозили бойкотом, після чого головний футбольний орган Європи скасував свої плани.