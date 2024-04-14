Футболіст збірної України переплутав м’яч із головою суперника (відео)

Футболіст дуже грубо зіграв проти суперника

У неділю, 14 квітня, "Ворскла" у рамках матчу 24-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2023/24 приймала "Шахтар". Гравець Гірників та збірної України Олександр Зубков отримав пряму червону картку за жорстокий фол.

У другому таймі поєдинку, який проходив у Полтаві на стадіоні імені Бутовського, Зубков порушив правила на воротареві господарів Павлові Ісенку. Про це повідомляє "Телеграф".

На 56-й хвилині гри за рахунку 0:1 на користь донеччан Ісенко хоробро стрибнув на м’яч, а Зубков завдав потужного удару ногою по голові воротаря. Рефері Олександр Омельченко одразу ж вилучив хавбека "Шахтаря", VAR підтвердив вердикт арбітра.

Відео видалення Зубкова в матчі "Ворскла" — "Шахтар":

У результаті Гірники зуміли вистояти й не пропустити у меншості. Поєдинок завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 1:0. Донеччани (52 очки) продовжують лідирувати у першості України. Полтавці (30 очок) – сьомі.

Повний відеоогляд матчу "Ворскла" — "Шахтар":

Раніше повідомлялося, що і "Шахтар", і "Ворскла" вийшли у фінал Кубка України. У півфіналі донецький клуб розібрався з "Чорноморцем", а полтавський колектив — з "Поліссям". Вирішальна гра відбудеться 15 травня.