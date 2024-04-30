"Вам від Росії ще прилетить": чемпіонка України закликала РФ знищити Дніпро (відео)

Чому спортсменка зробила таку заяву наразі невідомо

Триразова чемпіонка України з академічного веслування Алсу Алєйнікова публічно образила мешканців Дніпра. Дівчина пригрозила українцям потужнішими ударами РФ, хоча це місто і так часто є ціллю окупантів.

Відповідні пости спортсменка опублікувала у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Причина скандальних заяв Алсу невідома.

"Я полечу в Дубай, питиму кокос, ходитиму по магазинах і чудно почуватимуся, а ви сидітимете у війні й ховатиметеся в підвалі. Я куплю собі ще одну Lamborghini або Jaguar, а ви сидітимете і ховатиметеся в бомбосховищі й проситимете свого тюбика, щоб він купив вам прокладки. Вам від Росії ще прилетить", — сказала дівчина.

Увага, на відео є ненормативна лексика (18+):

За інформацією місцевих ЗМІ, мати Алєйнікової, Діна Міфтахутдінова, вигравала "срібло" на Олімпіаді-1996 в академічному веслуванні. 2020 року Міфтахутдінова стала депутатом Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання від партії "Слуга народу".

Алєйнікова досягла у веслуванні звання майстра спорту, а також зуміла потрапити до юнацької національної команди. Після цього дівчина спробувала себе у модельному бізнесі, а також у ролі співачки. Примітно, що після початку повномасштабного вторгнення РФ у Україну Алсу збирала кошти на ЗСУ.

Нагадаємо, у грудні 2023 року російські загарбники знищили дитячу веслувальну базу на Одещині.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув український воїн, майстер спорту України з веслування академічного, чемпіон України Андрій Кіріченко. У Героя залишилося троє синів.