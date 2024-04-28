"Сльози": у РФ похвалилися преміальними на альтернативній Олімпіаді

Топові спортсмени, схоже, проігнорують змагання

Став відомий розмір призових медалістів Ігор БРІКС 2024 року. Напередодні в Росії заявили, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) нібито боїться конкуренції, а тому виступає проти міжнародних турнірів у РФ.

Відповідну інформацію розміщено на порталі проектів нормативних правових актів, передає ТАСС. Ігри БРІКС відбудуться у Казані (Росія) з 11 по 24 червня.

Згідно з проектом постанови Мінспорту РФ, переможці Ігор БРІКС отримають по 358,4 тисяч рублів (близько 150 тисяч грн). Срібні призери зароблять 179,2 тисяч рублів (близько 77 000 грн), а бронзові — по 107,5 тисяч рублів (близько 46 000 грн). Додамо, що тренери призерів також отримають грошову винагороду (приблизно вдвічі менше, ніж атлети).

У мережі висміяли дані призові за змагання. Користувачі зазначили, що ніхто з топових спортсменів не приїде до РФ за такі гроші, ризикуючи втратити місце на Олімпіаді в Парижі.

Раніше глава Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФГГ) Ірина Вінер заявила, що Ігри країн ШОС та БРІКС за рівнем не поступатимуться Олімпіадам та чемпіонатам світу. Раніше МОК жорстко виступив проти "Ігор дружби", які РФ планує провести після Ігор у Парижі.