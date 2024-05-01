Вона хвора: у скандалі з чемпіонкою України, яка закликала знищити Дніпро, новий поворот

Спортсменка давно не виступає на професійному рівні

Триразова чемпіонка України з академічного веслування Алсу Алейнікова, яка нещодавнопублічно загрожувала українцям потужнішими ударами РФ, більше не є членом національної збірної. Крім того, вона має проблеми зі здоров’ям.

Саме так її скандальні випади на адресу українців прокоментували у Федерації академічного веслування України. У коментарі "Чемпіону" президент організації Владислав Власов детально розповів про ситуацію.

За даними журналістів, спочатку про недугу дочки повідомила її мати Діна Міфтахутдінова, яка вигравала "срібло" на Олімпіаді-1996 в академічному веслуванні, а нині є депутатом Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання від партії "Слуга народу".

"Алсу з 2021 року не є членкинею збірної України, вона виступала ще до війни, а потім припинила свої виступи. У цій ситуації її більше пов’язують з мамою, яка у складі виконкому, вона є публічною особою, тому через це і розганяють цю подію. Але я одразу скажу, я Діну знаю дуже добре. Складно знайти людей, які мають більш проукраїнську позицію, ніж вона, навіть у тому ж Дніпрі. Те, що це відбулося — це якийсь паралельний світ або супротив чогось внутрішнього. Я вже поспілкувався з Діною, вона шокована, ви ж розумієте, що це трагедія.

Так, вона пояснила, що це відбулося у зв’язку з воєнними подіями, такий психологічний надлом. Діна каже, що це проблема для сім’ї в цьому питанні, що в Алсу з психікою якісь порушення. Ви ж бачите, вона про Lamborghini каже, якого не існує, про Міканос, в якому не була. Якийсь паралельний світ. Вона перебуває у Дніпрі та уявляє собі, що вона в Дубаї", — каже Власов.

Також він підтвердив, що Алсу вже попрощалася з професійним спортом, а її серйозні здобутки припали на дитячі змагання.

"У цьому випадку слід вивчити ситуацію із психологією дівчини. Там немає такої зарядженості сепарської чи щось таке, більше в голові", — додав президент федерації.

Ось, що Алсу наговорила про українців та Україну

Раніше "Телеграф" писав про те, що в результаті одного з ударів Росії в Одеській області було знищено дитячу школу з веслування.