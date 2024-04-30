"Вам от России еще прилетит": чемпионка Украины призвала РФ уничтожить Днепр (видео)

Почему спортсменка сделала такое заявление пока неизвестно

Трехкратная чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова публично оскорбила жителей Днепра. Девушка пригрозила украинцам более мощными ударами РФ, хотя этот город и так частенько является целью оккупантов.

Соответствующие посты спортсменка опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. Причина скандальных заявлений Алсу неизвестна.

"Я полечу в Дубай, буду пить кокос, ходить по магазинам и чудно себя чувствовать, а вы будете сидеть в войне и прятаться в подвале. Я куплю себе еще одну Lamborghini или Jaguar, а вы будете сидеть и прятаться в бомбоубежище и просить своего тюбика, чтобы он купил вам прокладки. Вам от России еще прилетит", — сказала девушка.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика (18+):

По информации местных СМИ, мать Алейниковой, Дина Мифтахутдинова, выигрывала "серебро" на Олимпиаде-1996 в академической гребле. В 2020 году Мифтахутдинова стала депутатом Днепропетровского областного совета 8-го созыва от партии "Слуга народа".

Алейникова достигла в гребле звания мастера спорта, а также сумела попасть в юношескую национальную команду. После этого девушка попробовала себя в модельном бизнесе, а также в роли певицы. Примечательно, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Алейникова собирала средства на ВСУ.

Напомним, в декабре 2023 года российские захватчики уничтожили детскую гребную базу в Одесской области.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский воин, мастер спорта Украины по гребле академической, чемпион Украины Андрей Кириченко. У Героя осталось трое сыновей.