ФІФА назвала умову для повернення Росії у міжнародний футбол

Це рішення прийматиме УЄФА

Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов висловився щодо потенційного повернення РФ у світовий футбол. Наразі Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) проти, а тому Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не зніме санкції з росіян.

Відповідний коментар Митрофанова наводить sport-express.ru. До речі, перехід до Азії не допоможе Росії уникнути усунення від ФІФА. Федерація нібито запровадила санкції проти російського футболу до закінчення ЧС-2022, проте після ситуація в Україні не змінилася, а тому бан продовжили.

— Що робить РФС після ЧС-2022?

— Ми говорили ФІФА: "У вашому рішенні не зазначено, що воно діє до 1 грудня 2022 року. Але за змістом воно стосується певного періоду". Ми утворили тристоронню робочу групу, до якої входили РФС, УЄФА та ФІФА.

І тоді у ФІФА нам сказали: "Колеги, ми зберігаємо відсторонення, тому що УЄФА його зберігає. Поки УЄФА не зніме бан – наш залишиться". Для нас стало критично важливо, щоб УЄФА зняв обмеження, тому що в цій ситуації перехід до іншої конфедерації не вирішив би проблему автоматичного зняття, – сказав Митрофанов.

Нагадаємо, у 2023 році УЄФА вирішив допустити юнацькі збірні Росії U-17 до міжнародних турнірів. Однак це спровокувало бурхливу реакцію у європейських країнах. У результаті Союз скасував своє рішення, що викликало переполох до РФ.