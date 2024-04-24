Лукашенко став піратом: Білорусь покаже Євро-2024 без згоди УЄФА

УЄФА поки що ніяк не відреагував на рішення влади Білорусі

Міністерство інформації Білорусі дозволило показувати у країні матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу без згоди Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). До речі, збірна Білорусі не була відсторонена від кваліфікації на Євро-2024, на відміну від команди Росії.

Документ офіційно опубліковано на правовому інтернет-порталі РБ. УЄФА було внесено до переліку правовласників із "недружніх" країн, згода яких на трансляцію їхнього контенту не потрібна.

Таким чином, Білорусь покаже телеглядачам піратську версію трансляції Євро-2024 у Німеччині. У 2023 році в Білорусі легалізували паралельний імпорт, тобто ввезення товарів без згоди правовласника. Закон, який діє до кінця 2024-го, дозволяє без дозволу використовувати в країні об’єкти інтелектуальної власності, якщо правовласник із "недружньої" держави заборонив чи не дав на це згоди.

У Білорусі вже показували спортивні заходи у піратських трансляціях на держканалах, зокрема виступи нейтральних тенісисток з Білорусі Вікторії Азаренко та Аріни Соболенко на Australian Open-2023 та Australian Open-2024. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є давнім уболівальником обох спортсменок.