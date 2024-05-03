"На війну збирається. Блондинчик такий": Леоненко наїхав на Зінченка

Колишній футболіст відреагував на інтерв’ю зірки "Арсеналу"

Колишній нападник "Динамо" Віктор Леоненко висміяв слова футболіста збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка. Лівий захисник заявив, що готовий піти на фронт, якщо його покличуть.

Відповідний коментар Леоненка наводить fanday. Віктор зробив випад у бік Олександра, хоча його питали зовсім про інше.

– Що думаєте про перспективи збірної України на Євро-2024, де у нас у суперниках Бельгія, Словаччина та Румунія?

– Грати можна з усіма, хоч ми дуже часто і виграємо випадково. Від нашої збірної я чекаю якості. Якщо буде якість, то будуть і перемоги. А у нас бачите як. Один хлопець на війну збирається, а його усі з поїзда знімають. Я вже втомився його зустрічати на залізничному вокзалі. Блондинчик такий, Зінченко звуть.

А у нас "Лева матчу" постійно шукають. Що тут шукати? Забив гол – ти вже "Лев матчу"! Не забив – значить, воротар! — сказав Леоненко.

Додамо, що Віктор не перший, хто розкритикував Зінченка. Колишній гравець французького ПСЖ, англійського "Тоттенгема" та інших клубів Серж Ор’є заявив, що справжньому добровольцю не потрібен призов. Нагадаємо, "Арсенал" не зумів потрапити до півфіналу Ліги чемпіонів, поступившись мюнхенському "Баварії".