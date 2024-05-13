"Я повернувся": екс-президент Федерації боксу України Продивус заявляє про "відновлення порядку" у організації

Колишній президент Федерації боксу ставить завдання відновити "високі внутрішні стандарти" ФБУ

Колишній президент Федерації боксу України та віце-президент Міжнародної асоціації боксу (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов, Володимир Продивус оголосив про повернення на посаду. Екс-чиновник федерації з кримінальним шлейфом збирається наводити лад у Федерації.

Відповідну заяву спортивний функціонер та екс-депутат Верховної Ради від Партії регіонів опублікував у Facebook. У зверненні Продивус зазначив:

"Я повернувся на пост президента Федерації боксу України. Перше завдання, яке я перед собою ставлю: відновити порядок та високі внутрішні стандарти Федерації, відродити єдність та взаємоповагу серед членів боксерської спільноти, витягти український бокс із кризи, в яку його завело некомпетентне керівництво рейдерів.

Для розвитку та успіху Федерації недостатньо одного популізму та гучних гасел про перезавантаження. Весь час у бокс треба було вкладати, а не намагатися наживатися на ньому. Відсутність таких вкладень майже відразу проявляється у спаді спортивних результатів, що стало наслідком діяльності непрофесіоналів і нинішньою гіркою реальністю.

Наразі моя команда займається ревізією діяльності Федерації за останні два роки. Згодом цьому буде надано належну оцінку. Хочу подякувати за стійкість усім, хто намагався зберегти боксерський потенціал під час випробувань для Федерації та безграмотного керівництва рейдерів, які ставили власні амбіції вище за інтереси боксерської спільноти", — додає екс-президент.

Зазначимо, що Продивуса було обрано віце-президентом ІBA у травні 2022-го року, тоді ж було продовжено повноваження росіянина Умара Кремльова на посаді президента IBA. Це сталося на тлі повномасштабного вторгнення військ РФ до України, яке відбулося трьома місяцями раніше, 24 лютого. У вересні 2022-го року IBA на чолі з Кремльовим та Продивусом заборонила збірній України виступати під власним прапором на чемпіонаті Європи серед юніорів. Через кілька днів абсурдне рішення про заборону української символіки на міжнародних змаганнях було переглянуто. Але... Згідно з новим рішенням збірна України мала називатися "Українська команда IBA".

У підсумку, команда прийняла рішення відмовитися від виступів у змаганнях під егідою IBA, зокрема, чемпіонатах світу та Європи з боксу, де за рішенням IBA та у порушенні рекомендацій МОК, спортсмени РФ та РБ виступають не в нейтральному статусі, а повноцінною командою, з прапором, іншою символікою і гімном країни під час церемонії нагородження. На бік України став і Міжнародний олімпійський комітет, який заборонив IBA проводити кваліфікаційні змагання до Ігор Париж-2024. Зокрема, турнір з боксу на Європейських іграх-2023, кваліфікаційний до Олімпійських ігор, був організований без участі IBA, а на змагання не були допущені спортсмени та спортивні функціонери з РФ та РБ.

IBA вважає Продивуса чинним президентом ФБУ. При цьому, у лютому 2022 року, за кілька днів до повномасштабного вторгнення військ РФ, новим керівником Федерації боксу України було обрано Кирила Шевченка. Але у лютому 2024-го року він оголосив про свою відставку, а тимчасовим виконувачем обов’язків голови ФБУ став Олег Ільченко. Колишній президент Продивус вже не вперше намагається поновитися на посаді.

Раніше тоді ще голова Федерації боксу України Продивус потрапив у скандал через слова про українців та росіян.