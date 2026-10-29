У магазинах Roshen обвал цін на вафлі, бісквіти та печиво: встигніть придбати зі знижкою 36%

Окремі позиції втратили понад третину вартості

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У магазині Roshen до 9 листопада 2026 року діють знижки на вафлі, бісквіти та кілька видів печива. Акційні ціни на ці солодощі становлять від 27,64 до 76,50 грн за упаковку, а знижки – від 15% до 36%.

Акційні пропозиції показали в огляді каналу "Знижки UA". Серед товарів зі зниженими цінами є солодощі з молочними, шоколадними, горіховими та фруктовими смаками, пише "Телеграф".

Вафлі та бісквіти: ціни й вага упаковок

Вафлі у пачках по 216 г продають за 41,80 грн зі знижкою 35%. На вибір є п’ять смаків: кокос із мигдалем, молоко, шоколад, горіх і лимон.

Сендвіч-вафлі коштують 28,20 грн за 142 г. На них також діє знижка 35%. У продажу представлені полуничний, лимонний, шоколадний, горіховий смаки та молоко-ваніль.

У Roshen діють знижки на вафлі з різними смаками до 9 листопада

Бісквіти з молочними, шоколадними та ягідними смаками коштують 76,50 грн за упаковку вагою 270 г. Знижка на них становить 15%.

Печиво Lovita та Multicake: знижки до 36%

Печиво Lovita Jelly продають по 27,64 грн замість 43,20 грн за пачку вагою 135 г. Знижка становить 36%. Воно має шар желейної начинки та шоколадну глазур; доступні апельсиновий, полуничний, малиновий і какао-вишневий смаки.

Печиво Multicake коштує 29,80 грн за 180 г зі знижкою 31%. Серед показаних в огляді варіантів – полуниця-крем, кокос-крем і лимон-крем.

Знижки в магазині Roshen охоплюють печиво Lovita та Multicake

Lovita Classic зі шматочками глазурі продають по 30,80 грн зі знижкою 35%. Можна обрати варіанти з темним і білим бісквітом, а також з арахісом.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", в "АТБ" зрізали понад сто гривень із цін на великі шоколадки Milka: знижки до 42%.