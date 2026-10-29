У магазинах Roshen обвал цін на вафлі, бісквіти та печиво: встигніть придбати зі знижкою 36%
- Автор
-
- Дата публікації
-
Окремі позиції втратили понад третину вартості
У магазині Roshen до 9 листопада 2026 року діють знижки на вафлі, бісквіти та кілька видів печива. Акційні ціни на ці солодощі становлять від 27,64 до 76,50 грн за упаковку, а знижки – від 15% до 36%.
Акційні пропозиції показали в огляді каналу "Знижки UA". Серед товарів зі зниженими цінами є солодощі з молочними, шоколадними, горіховими та фруктовими смаками, пише "Телеграф".
Вафлі та бісквіти: ціни й вага упаковок
Вафлі у пачках по 216 г продають за 41,80 грн зі знижкою 35%. На вибір є п’ять смаків: кокос із мигдалем, молоко, шоколад, горіх і лимон.
Сендвіч-вафлі коштують 28,20 грн за 142 г. На них також діє знижка 35%. У продажу представлені полуничний, лимонний, шоколадний, горіховий смаки та молоко-ваніль.
Бісквіти з молочними, шоколадними та ягідними смаками коштують 76,50 грн за упаковку вагою 270 г. Знижка на них становить 15%.
Печиво Lovita та Multicake: знижки до 36%
Печиво Lovita Jelly продають по 27,64 грн замість 43,20 грн за пачку вагою 135 г. Знижка становить 36%. Воно має шар желейної начинки та шоколадну глазур; доступні апельсиновий, полуничний, малиновий і какао-вишневий смаки.
Печиво Multicake коштує 29,80 грн за 180 г зі знижкою 31%. Серед показаних в огляді варіантів – полуниця-крем, кокос-крем і лимон-крем.
Lovita Classic зі шматочками глазурі продають по 30,80 грн зі знижкою 35%. Можна обрати варіанти з темним і білим бісквітом, а також з арахісом.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", в "АТБ" зрізали понад сто гривень із цін на великі шоколадки Milka: знижки до 42%.