"Я вернулся": экс-президент Федерации бокса Украины Продивус заявляет о "восстановлении порядка" в организации

Бывший президент Федерации бокса ставит задачу восстановить "высокие внутренние стандарты" ФБУ

Бывший президент Федерации бокса Украины и вице-президент Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, Владимир Продивус объявил о возвращении в должность. Экс-чиновник федерации с криминальным шлейфом собирается наводить порядок в Федерации.

Соответствующее заявление спортивный функционер и экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов опубликовал в Facebook. В обращении, Продивус отметил:

"Я вернулся на пост президента Федерации бокса Украины. Первая задача, которую я перед собой ставлю: восстановить порядок и высокие внутренние стандарты Федерации, возродить единство и взаимоуважение среди членов боксерского сообщества, извлечь украинский бокс из кризиса, в который его завело некомпетентное руководство рейдеров.

Для развития и успеха Федерации недостаточно одного популизма и громких лозунгов о перезагрузке. Все время в бокс нужно было вкладывать, а не пытаться наживаться на нем. Отсутствие таких вложений почти сразу проявляется в спаде спортивных результатов, что явилось следствием деятельности непрофессионалов и нынешней горькой реальностью…

Сейчас моя команда занимается ревизией деятельности Федерации за последние два года. Впоследствии этому будет дана надлежащая оценка. Хочу поблагодарить за устойчивость всех, кто пытался сохранить боксерский потенциал во время испытаний для Федерации и безграмотного руководства рейдеров, которые ставили собственные амбиции выше интересов боксерского сообщества", — добавляет экс-президент.

Отметим, что Продивус был избран вице-президентом ІBA в мае 2022-го года, тогда же были продлены полномочия россиянина Умара Кремлева в должности президента IBA. Это произошло на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, которое произошло тремя месяцами ранее, 24 февраля. В сентябре 2022-го года IBA, во главе с Кремлевым и Продивусом, запретила сборной Украины выступать под собственным флагом на чемпионате Европы среди юниоров. Спустя несколько дней, абсурдное решение о запрете украинской символики на международных соревнованиях было пересмотрено. Но… Согласно новому решению сборная Украины должна была называться "Украинская команда IBA".

В итоге, команда приняла решение отказаться от выступлений в соревнованиях под эгидой IBA, в частности, чемпионатах мира и Европы по боксу, где по решению IBA и в нарушении рекомендаций МОК, спортсмены РФ и РБ выступают не в нейтральном статусе, а полноценной командой, с флагом, прочей символикой и гимном страны во время церемонии награждения. На сторону Украины встал и Международный олимпийский комитет, запретивший IBA проводить квалификационные соревнования к Играм Париж-2024. В частности, турнир по боксу на Европейских играх-2023, квалификационный к Олимпийским играм, был организован без участия IBA, а на соревнования не были допущены спортсмены и спортивные функционеры из РФ и РБ.

IBA считает Продивуса действующим президентом ФБУ. При этом, в феврале 2022-го года, за несколько дней до полномасштабного вторжения войск РФ, новым руководителем Федерации бокса Украины был избран Кирилл Шевченко. Но, в феврале 2024-го года он объявил о своей отставке, а временно исполняющим обязанности главы ФБУ стал Олег Ильченко. Бывший президент Продивус уже не в первый раз пытается восстановиться в должности.

Ранее, тогда еще глава Федерации бокса Украины Продивус попал в скандал из-за слов об украинцах и россиянах.