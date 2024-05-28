"Найбільш кричущим випадком було знищення Льодового палацу в Сєвєродонецьку": голова Мінмолодьспорту про руйнування спортивної інфраструктури

Це був новий шикарний комплекс, там було найсучасніше обладнання, зазначає Матвій Бідний

З початку повномасштабного вторгнення зруйновано чи пошкоджено понад 500 об’єктів спортивної інфраструктури. Це і стадіони, і палаци спорту, і тренувальні бази.

Керівник Мінмолодьспорту Матвій Бідний в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів про те, які втрати найвагоміші. При цьому глава міністерства згадав і про свій рідний зал, де сам тренувався.

"Дуже болюче питання... По кожному об’єкту серце обливається кров’ю. Мій клуб, де я особисто тренувався, це наш столичний "Авангард" біля телевежі. Коли він був сильно пошкоджений внаслідок ракетного удару, всюди були вибиті вікна, скло, уламки..."

Найбільш кричущим випадком, на мою особисту думку, було знищення Льодового палацу у Сєвєродонецьку. Це був новий розкішний комплекс, там було найсучасніше обладнання, палац був побудований за програмою "Велике будівництво". Там було дуже багато класного, дорогого обладнання. Палац у Сєвєродонецьку мав стати одним з основних місць проведення чемпіонату України з хокею, роботи з молоддю, ДЮСШ… Разом з тим, ми вистояли, Федерація хокею України проводить чемпіонат, матчі проходять, зокрема, у столичному Палаці спорту, національна збірна виграла олімпійський пре-кваліфікаційний турнір, чемпіонат світу у своєму дивізіоні", — зазначив керівник Мінмолодьспорту.

"Випадок із Палацом у Сєеродонецьку наочно демонструє, що ми не можемо сьогодні відбудовувати арени, відновлювати їх, до завершення бойових дій. Поки війна триває, робота з відновлення та будівництва не має сенсу", — додав Бідний.

До початку Олімпійських ігор Париж-2024 залишається менше двох місяців. Підготовка українських спортсменів до змагань відбувається за умов повномасштабного вторгнення.