Величезні черги та неймовірний ажіотаж: як виглядало відкриття першого McDonald’s у Києві (архівні фото)

Перший фаст-фуд бренду McDonald’s у Києві з’явився у 1997 році

Відкриття першого у Києві та по всій Україні ресторану швидкого харчування бренду McDonald’s відбулося через кілька років після розвалу Радянського Союзу. Мабуть, саме тому перший фастфуд став такою сенсацією у нашій уже незалежній на той час країні.

Відомо, що перший McDonald’s у Києві відкрився 27 років тому — 24 травня 1997 року цього дня біля ресторану зібралося безліч людей, які створили кілометрові черги та створили неймовірний ажіотаж. Архівні фото з цієї події опублікували у пабліку "Київ історичний" у соціальній мережі Facebook.

На архівних знімках можна побачити, що на відкриття кияни приходили цілими сім’ями — із родичами, дітьми, друзями чи сусідами. Також на фото можна побачити оформлення та фасад першого ресторану швидкого харчування. Так, до святкової події зробили композицію із повітряних кульок у вигляді літери "М", а на даху розмістили величезну ляльку-клоуна.

Варто зазначити, що Україна стала 102-ою державою у світі, де почала працювати мережа фастфудів McDonald’s. Перший McDonald’s у Києві з’явився біля станції метро "Лук’янівська". Того ж року відкрилися ресторани на Поштовій та Севастопольській площі та на вулиці Теодора Драйзера. Зараз у Києві налічується 43 ресторани McDonald’s. А загалом в українських містах та селах відкрито понад 100 закладів цієї мережі.

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