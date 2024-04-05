Макрон ледве стримав сміх: на відкритті олімпійського об’єкта стався конфуз (відео)

Президент Франції відвідав олімпійський центр водних видів спорту

Дворазовий призер чемпіонату світу зі стрибків у воду Алексіс Жандард сконфузився під час відкриття олімпійського центру водних видів спорту у Сен-Дені. Напередодні український спортсмен став найкращим стрибуном у воду за версією European Aquatics.

Про конфуз повідомляє francebleu.fr. У трансляцію заходу на відео потрапив невдалий синхронний стрибок у виконанні трьох французьких спортсменів та реакція президента Франції Емманюеля Макрона на нього.

Жандард під час стрибка підковзнувся і впав на трамплін, після чого опинився у воді. Президент Франції зумів стримати сміх, побачивши цей виступ.

До речі, Алексіс анітрохи не зніяковів через те, що сталося. Він зазначив, що потрапив у всі новини, через що популяризував стрибки у воду в країні.

"Це змушує людей говорити про наш вид спорту", — заявив Жандард.

Нагадаємо, слова мера Парижа Анн Ідальго про російських атлетів викликали переполох у Росії. Не витримав навіть "голос російського біатлону" Дмитро Губернієв, який публічно образив француженку. Після цього олімпійський чемпіон Михайло Маміашвілі порівняв поїздку російських спортсменів до Парижа із входом військ вермахту у столицю Франції.