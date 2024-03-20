Олімпійський призер з боксу опинився у притулку (фото)

Заслужений майстер спорту потребує допомоги

В один із притулків Дніпра волонтери перевезли олімпійського призера з боксу Віктора Мірошниченка. До останнього 64-річний колишній спортсмен перебував в Українську Покровського района Донецької області.

Під час спілкування з журналістами "Радіо Свобода" Мірошниченко розповів про те, як опинився у притулку. За словами заслуженого майстра спорту, його рідні залишилися в окупованому Донецьку, і зараз він залишився абсолютно один, оскільки з ними не спілкується.

З’ясувалося, що наразі Віктор Мірошниченко не може самостійно пересуватися. Через побутову травму у нього перебиті ноги, також у нього є проблеми із зором. У Дніпро його привезли із прифронтової зони, там він лежав у одній із лікарень.

Журналістам іменитий боксер заявив, що попри те, що він народився у Росії, він любить Україну.

"А ті лізуть до нас… Я сам – російський, батьки – мої росіяни. Але я люблю Україну – я тут виріс, закінчив школу, технікум, інститут, боксував, прославив цей край, Донбас. Те, що я зробив, – хай ще спробують повторити... Треба триматися. Треба вірити у наших воїнів, і ми переможемо", — сказав він.

Найближчим часом заслуженого майстра спорту планують перевезти у більш безпече місце — у Львівську область.

Віктор Мірошниченко окрім срібла Олімпіади-1980 також брав срібні медалі чемпіонату світу та "золото" чемпіонату Європи. Кар’єру він завершив у 25 років, після чого спробував тренувати дітей, але швидко змінив рід діяльності. На Олімпіаді в Москві він дійшов до фіналу, де поступився Петру Лєсову із Болгарії.

Сам Мірошниченко вважає, що його засудили у фіналі. За його словами, суперник припустився забороненого удару, через що він отримав розтин брови.

Оперативно на інформацію про важку ситуацію Віктора Мірошниченка відреагував колишній чемпіон світу Артем Далакян. Він запропонував допомогти легендарному українському боксерові.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно було опубліковано рейтинг найкращих боксерів світу і його лідером став Олександра Усик.