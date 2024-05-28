"Наиболее вопиющим случаем было уничтожение Ледового дворца в Северодонецке": глава Минмолодьспорта о разрушении спортивной инфраструктуры

Это был новый шикарный комплекс, там было самое современное оборудование, отмечает Матвей Бидный

С начала полномасштабного вторжения разрушены или повреждены более 500 объектов спортивной инфраструктуры. Это и стадионы, и дворцы спорта и тренировочные базы.

Руководитель Минмолодьспорта Матвей Бидный в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал о том, какие потери самые весомые. При этом, глава Министертства вспомнил и о своем родном зале, где сам тренировался:

"Очень болезненный вопрос…. По каждому объекту сердце обливается кровью. Мой клуб, где я лично тренировался, это наш столичный "Авангард" у телебашни. Когда он был сильно поврежден в результате ракетного удара, повсюду были выбиты окна, стекло, обломки…

Наиболее вопиющим случаем, по моему личному мнению, было уничтожение Ледового дворца в Северодонецке. Это был новый шикарный комплекс, там было самое современное оборудование, дворец был построен по программе "Большая стройка". Там было очень много классного, дорогостоящего оборудования. Дворец в Северодонецке, должен был стать одним из основных мест проведения чемпионата Украины по хоккею, работы с молодежью, ДЮСШ… Вместе с тем, мы выстояли, Федерация хоккея Украины проводит чемпионат, матчи проходят, в частности, в столичном Дворце спорта, национальная сборная выиграла олимпийский пре -квалификационный турнир, чемпионат мира в своем дивизионе", — отметил руководитель Минмолодьспорта.

"Случай с Дворцом в Сееродонецке наглядно демонстрирует, что мы не можем сегодня отстраивать арены, восстанавливать их, до завершения боевых действий. Пока война продолжается, работа по восстановлению и строительству не имеет смысла", — добавил Бидный.

До начала Олимпийских игр Париж-2024 остается менее двух месяцев. Подготовка украинских спортсменов к соревнованиям проходит в условиях полномасштабного вторжения.