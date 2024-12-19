Одного звати, як Порошенка: що відомо про собак Зеленського, яких він раніше часто показував

Собак президента звати Петя і Нора

Президент України Володимир Зеленський ще до початку повномасштабного вторгнення вразив своєю любов’ю до тварин. Зокрема, до своїх собак. У соцмережах він неодноразово ділився фотографіями зі своїми улюбленцями, і показував відео, як він їх дресує.

У січні 2022 року Володимир Зеленський виклав фото зі своїми собаками. Тоді у мережі почали обговорювати улюбленця президента, на ім’я Петя, і припускати, що його було названо на честь Петра Порошенка.

Зеленський має два собаки: чорний цвергшнауцер на прізвисько Петя і біла швейцарська вівчарка на прізвисько Нора. І він їх дресував. У 2017 році Зеленський виклав відео, на якому показав своїх улюбленців і поскаржився, що Петя не дає йому лапу.

Однією з перших публікацій собак була фото у профілі Зеленського з підписом: "Что такое счастливая жизнь. Собака чёрная, собака белая. Мои)))". Це було у червні 2017 року.

У січні 2022 року президент поділився світлиною зі свого тренування, на якій поруч з ним були присутні Нора та Петя. Він підписав фото: "Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку".

Також Зеленський хвалився своїм песиком Петею і жартома називав його риссю. "Ось вона — рись. Земля труситься, як він біжить. Красунчик. Стояти, боятися, сидіти. Бомба. Петя, дай лапу. Ну все в цьому відео добре. Жодна собака не постраждала. Красунчик, дай поцілую. Петя красунчик", — промовив президент.

Востаннє у стрічці президента його улюбленці з’являлися у січні 2022 року. Після цього Володимир Зеленський більше не показував своїх улюбленців. Ймовірно, тому, що робота президента займає у нього велику кількість часу і зараз, м'яко кажучи, не до милих фото з собаками.

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