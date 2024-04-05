Клуб Зеленського отримав броню від мобілізації

"Кривбас" визнано критично важливим клубом для функціонування економіки

Товариство з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Кривбас", чиї гравці презентували патріотичний трек, визнано відповідним критеріям та критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це означає, що футболістів, тренерський штаб та клубних працівників "Кривбасу" буде заброньовано від мобілізації.

Про це йдеться у наказі Міністерства молоді та спорту України. Наказ підписав перший заступник міністра Юрій Музика.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, який родом із Кривого Рогу, доручив місцевій владі відродити "Кривбас", який зник із футбольної карти України через фінансові проблеми у 2013 році. У результаті 2020 року команда повстала з попелу на базі іншого клубу — "Гірника". Презентація відродженого клубу відбулася влітку 2020 року. Клуб повернувся до профі і зумів вийти до Першої ліги з першої спроби. З сезону 2022/23 команда виступає у Прем’єр-лізі України.

Так, Зеленський зробив перший символічний удар у матчі "Кривбасу" у серпні 2020 року. Тоді матчем "Кривбас" — "Черкащина" стартував розіграш Кубка України з футболу-2021. Повідомлялося, що початок матчу затримали на годину через це.

В нинішньому сезоні УПЛ-2023/24 "Кривбас" набрав 46 очок у 22 матчах, що дозволяє команді Юрія Вернідуба ділити перше місце у турнірній таблиці з "Шахтарем", хоча "гірники" мають 2 гри в запасі.

Окрім футболістів "Кривбасу", бронювання від мобілізації мають гравці 4 клубів УПЛ: "Шахтаря", "Динамо", "Оболоні" та "Дніпра-1", які також отримали статус критично важливого клубу.